В ДНР общественники поддержали медиков и инвалидов в прифронтовых зонах

24.11.2020, Донецк, Сергей Вредников

Донецкие общественники оказали поддержку медикам ДНР, а также посетили прифронтовые районы города Ясиноватая, где раздали нуждающимся помощь ко Дню инвалида.

Об этом сообщает официальный сайт Общественного Движения «Донецкая Республика», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора»

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Так, руководитель Центрального исполкома ОД «ДР» Алексей Муратов побывал в Донецком клиническом территориальном медицинском объединении, где пообщался со специалистами, которые работают с больными COVID-19.

Алексей Муратов.

«Мне самому довелось переболеть коронавирусом и я знаю, насколько трудна ваша миссия, какую психологическую и физическую нагрузку вам приходится испытывать, находясь в «красной зоне» и отвоевывая у невидимого врага жизни наших донбассовцев. Спасибо вам за ваш труд», – сказал Муратов.

Медикам передали 387 продуктовых наборов и рисунки от детей Калининского района Донецка.

Заместитель главного врача ДОКТМО по хирургической помощи Денис Стукаченко поблагодарил общественников за помощь.

«На данный момент любая помощь, оказанная медикам, является необходимой. Порядка 400 специалистов нашего учреждения сейчас работает в «красной зоне», нескончаемый поток пациентов немного уменьшился, но все равно нагрузка высокая, отделения заполнены. Спасибо за проявленное внимание, это очень ценно», – сказал Стукаченко.

Кроме того, отмечается, что в течении недели запланировано посещение ряда больниц, которые работают с больными COVID-19.

В общем планируется охватить 38 медицинских учреждений ДНР и подразделения скорой медицинской помощи.

В тот же день в рамках деятельности Штаба по работе с прифронтовыми районами при Оперативном штабе ОД «ДР» «Здоровое Движение» ко Дню инвалида была оказана помощь жителям прифронтовых районов города Ясиноватой.

Глава администрации города Ясиноватой Дмитрий Шевченко, отметил необходимость своевременно предоставленной помощи.

«В этих сложных и непростых условиях данная помощь является важной и необходимой особенно для семей, которые воспитывают детей-инвалидов. От лица всей администрации, мы благодарим Общественное Движение «Донецкая Республика» за то, что они поддерживают семьи в такое трудное время», – сказал Шевченко.

Кроме того, семьям, в которых воспитываются дети-инвалиды и жителям льготных категорий, которые обратились за адресной помощью в связи со сложной жизненной ситуацией, сотрудники Штаба передали продуктовые наборы и наборы бытовой химии.

«Очень дорого стоит забота и внимание в наше время. Я благодарна за то, что о нас не забывают и оказывают столь необходимую сегодня поддержку», – говорили люди общественникам.