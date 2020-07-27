В ДНР продолжаются парады для ветеранов Великой Отечественной

27.07.2020, Донецк, Сергей Вредников

На этих выходных в Амвросиевке и Харцызске прошли торжественные парады для ветеранов Великой Отечественной Войны Петра Торченко, Григория Тимченко, Ивана Трубки и Александры Жусенко.

Об этом сообщили в пресс-службе общественного движения «Донецкая Республика», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Мероприятие было организовано ОД «Донецкая Республика» и Донецким высшим общевойсковым командным училищем. Курсанты училища прошли перед домами ветеранов торжественным маршем и поприветствовали фронтовиков под аккомпанемент оркестра, исполнив песни Великой Победы.

«Вы доблестно воевали и боролись за наш мир, за наше будущее. Мы преклоняемся перед Вашей отвагой и силой духа. Сегодня мы пришли, чтобы сказать Вам «спасибо» за Ваш подвиг. Мы всегда будем помнить, какой ценой досталась эта победа», – отметила глава администрации Харцызска, секретарь местного отделения ОД «ДР» Виктория Жукова.

Ветеранам в знак глубокого почтения были вручены благодарности ОД «Донецкая Республика».

Пётр Торченко проходил службу с 3 сентября 1943-го по 9 мая 1945-го. Получил ранение на фронте в 43-м. Продолжил службу в звании младшего сержанта. За отважную службу он был представлен к боевой награде – ордену «Великой Отечественной войны» II степени.

Григория Тимченко призвали на военную службу в 1943 году. Служил в составе 238-го пулеметного Плонского строевого полка 65-ой армии 2-го Белорусского фронта. Принимал участие в Варшавско-Познанской наступательной операции. Как участник штурма и освобождения Варшавы в период с 14 по 17 января 1945 года он награжден медалью «За освобождение Варшавы». В его наградном списке также медали «За победу над Германией», «За отвагу», орден Отечественной войны II степени.

Боевой путь Ивана Трубки начался 15 декабря 1941 года. Службу в Вооруженных Силах СССР проходил с 1941 по 1947 год. С апреля по май 1942-го в составе Крымского фронта служил в должности радиста, а также выполнял поставленную задачу по оказанию помощи войскам Севастопольского оборонительного района. Затем служил в составе 2-го и 3-го Украинского фронта, участвовал в Уманско-Ботошанской операции. С сентября 1944 года стал курсантом 3-го Харьковского танкового училища, окончив которое получил специальность «командир танка». С января 1946-го по сентябрь 1947-го продолжил службу в рядах Вооруженных Сил СССР. За доблестную службу Иван Трубка награжден медалью «За отвагу» и орденом Отечественной войны II степени.

Александра Жусенко ещё ребёнком пережила оккупацию, а зимой 44-го в поселке Куйбышево ей принесли повестку о направлении на учебу минёром. В марте 1945-го курсанты вместе с военной частью вышли на работу по разминированию местности. Боевой путь молодой девушки – минёра продолжался до сентября 1946 года. За службу Александра Митрофановна была удостоена Правительственной Грамоты, подписанной генерал-лейтенантом авиации Павлом Кобелевым и Маршалом Советского Союза Семеном Буденным.