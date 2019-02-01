В ДНР сорван запуск крупного завода, начатый при Захарченко

01.02.2019, Донецк, Владимир Гладков

Начавшийся минувшим летом командой впоследствии погибшего Александра Захарченко запуск одного из крупнейших предприятий ДНР – химического концерна «Стирол» оказался сорван, признал глава республики Денис Пушилин.

Он утверждает, что причиной стала угроза обострения военной ситуации – предприятие находится в прифронтовом городе Горловка.

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Об этом чиновник заявил в интервью «Донецкому агентству новостей», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Действительно, планы по запуску «Стирола» были. Но ввиду обострения боевых действий, большой вероятности возникновения техногенной катастрофы в случае обстрела или террористического акта, вследствие чего возможна утечка аммиака в больших объемах (при этом зона распространения опасного облака может достигать десятков километров), процесс запуска крупнотоннажного производства аммиачной селитры и карбамида временно приостановлен. Есть и ряд других сложностей: существуют проблемы с поставкой необходимого объема газа, отсутствует надежная схема электроснабжения сверхкатегорийного производства», – сказал Пушилин.

По словам главы ДНР, проблемы с электроснабжением предприятия связаны с тем, что в рабочем состоянии на данный момент находятся две из восьми линий электропередач.

«До войны схема электроснабжения Горловки предусматривала 18 питающих линий напряжением 110 кВ, восемь из которых были заведены конкретно на «Стирол». На данный момент электроснабжение Горловки осуществляется по трем высоковольтным линиям в 110 кВ, и всего две линии ведутся на химзавод», – пояснил Денис Пушилин.

Он заверил, что в правительстве знают об образовавшейся задолженности по заработной плате на предприятии, и в ближайшее время деньги будут перечислены работникам.

Ранее власти ДНР заявили о раскрытии плана Киева по диверсии на химзаводе «Стирол», к подготовке которого были привлечены британские военные инструкторы.

Следует отметить, что сообщения о критической ситуации на «Стироле» появились еще минувшей осенью, однако руководство республики с официальными комментариями не выступало.

Так, в начале ноября известный российский военкор Марина Ахмедова публиковала письмо, полученное от работников предприятия:

«Мы сотрудники государственного предприятия «Стирол». Предприятие остановили. Последнюю зарплату нам выплатили 21 сентября. По 4000 рублей. Растянуть их на 3 месяца не получается. Мы продолжаем ходить на работу, но некоторым уже не за что хлеба купить, не говоря уже о проезде до работы. Сил нет терпеть это безобразие. Все бюджетные предприятия в Горловке получают зарплату, а мы промышленный гигант ни копейки. О полноценном запуске предприятия вообще сказали забыть. Новое правительство не готово», – цитировал документ Ахмедова.

Данные о критическом положении в промышленности подтверждал и участник ополчения, доброволец из Латвии коммунист Бенес Айо.

«…Наблюдается высокая безработица и задержка зарплат на ряде предприятий: Стирол, ЮМЗ. Например, на Стироле, где не выплачивалась зарплата на протяжении 4 месяцев, один работник – молодой парень, круглый сирота, придя домой, упал в голодный обморок и очутился в больнице», – писал Айо в обращении о ситуации в ДНР, распространенном по редакциям СМИ.

Аналогические сведения приводил и экс-министр обороны ДНР Игорь Хакимзянов.

«Мясо подорожало. Свинина, курица. Шахтёрская фабрика загибается. Если возьмём «Стирол», буквально до Нового Года информация поступала, доходило до голодных обмороков. Собирали помощь гуманитарную сотрудникам, у которых не было элементарно хлеба. И я не знаю, как назвать, какое у нас время. То ли война, то ли мирное время. Смута или что? Скорее, у нас Смутное время», – комментировал Хакимзянов.