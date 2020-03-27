В ДНР вводятся дополнительные меры по борьбе с коронавирусом

27.03.2020, Донецк, Сергей Вредников

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин призвал жителей Донбасса к личной ответственности и соблюдению всех предписанных правил, чтобы не допустить вспышку эпидемии в Республике.

Соответствующую видеозапись опубликовали на официальном сайте главы ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эпидемиологическая ситуация в мире с новой коронавирусной инфекцией вносит коррективы в жизнь каждого из нас. До сих пор тех превентивных мер, которые предпринимались в Республике, было достаточно, и на сегодняшний день на нашей территории не выявлено ни одного зараженного.

К сожалению, во многих странах ситуация продолжает ухудшаться. Мы видим, какие беспрецедентные усилия принимаются для купирования распространения инфекции, в том числе и в России.

Буду с вами абсолютно откровенен. По ряду причин, включая экономические, мы не можем себе позволить полную остановку предприятий и объявить какой-то период нерабочим, тем более что, повторюсь, на данный момент у нас заболевших COVID-19 нет. Но мы вынуждены будем объявить чрезвычайное положение, если выявим инфицированных, потому что во главу угла ставим жизнь и здоровье наших граждан. Но последствия введенных мер для многих представителей малого и среднего бизнеса в наших условиях могут быть необратимыми.

Поэтому главная задача – и дальше работать на опережение, не дать коронавирусу ни единого шанса!», – сказал Пушилин.

Также глава государства призвал жителей Донбасса бороться с пандемией сообща и соблюдать все предпринятые Минздравом меры, и рассказал о введении дополнительных мер эпидемиологической защиты.

«К этим рекомендациям (Министерства здравоохранения ДНР – прим. ред.) мы добавляем дополнительные меры.

Выезд на территорию Российской Федерации временно ограничен, за исключением особых, экстренных, случаев. Настоятельно рекомендуем воздержаться от поездок без крайней необходимости. Все въезжающие граждане обязаны самоизолироваться на 14 дней. Вводятся меры ответственности за нарушения этого обязательства. В выходные дни, 28 и 29 марта, все заведения общепита – кафе, рестораны – работают до 15:00, после 15:00 переходят на режим доставки заказа. В будние дни работа продолжится в обычном режиме. В торгово-развлекательных центрах будет приостановлено оказание всех развлекательных услуг. Торговые точки продолжат работу в обычном режиме. Работа спортклубов, фитнес-залов и других коммерческих структур в сфере оздоровительных услуг в выходные дни будет ограничена. Они могут проводить занятия на свежем воздухе. С понедельника рабочий режим обычный, при этом руководство этих структур должно подготовить методики дистанционных тренировок. Министерству транспорта поручено осуществлять комплекс мер по дезинфекции транспортных средств общего пользования и противодействию распространению COVID-19. Руководителям предприятий всех форм собственности рекомендуем продумать возможность удаленной работы для сотрудников.

При этом – особо обращаю внимание на то, что рынки и продовольственные магазины продолжают работать в обычном режиме», – добавил он.

После чего Денис Пушилин выразил благодарность медицинским работникам Республики за самоотверженную борьбу с возможной эпидемией.