В ДНР вводятся дополнительные меры по борьбе с коронавирусом
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин призвал жителей Донбасса к личной ответственности и соблюдению всех предписанных правил, чтобы не допустить вспышку эпидемии в Республике.
Соответствующую видеозапись опубликовали на официальном сайте главы ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Эпидемиологическая ситуация в мире с новой коронавирусной инфекцией вносит коррективы в жизнь каждого из нас. До сих пор тех превентивных мер, которые предпринимались в Республике, было достаточно, и на сегодняшний день на нашей территории не выявлено ни одного зараженного.
К сожалению, во многих странах ситуация продолжает ухудшаться. Мы видим, какие беспрецедентные усилия принимаются для купирования распространения инфекции, в том числе и в России.
Буду с вами абсолютно откровенен. По ряду причин, включая экономические, мы не можем себе позволить полную остановку предприятий и объявить какой-то период нерабочим, тем более что, повторюсь, на данный момент у нас заболевших COVID-19 нет. Но мы вынуждены будем объявить чрезвычайное положение, если выявим инфицированных, потому что во главу угла ставим жизнь и здоровье наших граждан. Но последствия введенных мер для многих представителей малого и среднего бизнеса в наших условиях могут быть необратимыми.
Поэтому главная задача – и дальше работать на опережение, не дать коронавирусу ни единого шанса!», – сказал Пушилин.
Также глава государства призвал жителей Донбасса бороться с пандемией сообща и соблюдать все предпринятые Минздравом меры, и рассказал о введении дополнительных мер эпидемиологической защиты.
«К этим рекомендациям (Министерства здравоохранения ДНР – прим. ред.) мы добавляем дополнительные меры.
- Выезд на территорию Российской Федерации временно ограничен, за исключением особых, экстренных, случаев. Настоятельно рекомендуем воздержаться от поездок без крайней необходимости.
- Все въезжающие граждане обязаны самоизолироваться на 14 дней. Вводятся меры ответственности за нарушения этого обязательства.
- В выходные дни, 28 и 29 марта, все заведения общепита – кафе, рестораны – работают до 15:00, после 15:00 переходят на режим доставки заказа. В будние дни работа продолжится в обычном режиме.
- В торгово-развлекательных центрах будет приостановлено оказание всех развлекательных услуг. Торговые точки продолжат работу в обычном режиме.
- Работа спортклубов, фитнес-залов и других коммерческих структур в сфере оздоровительных услуг в выходные дни будет ограничена. Они могут проводить занятия на свежем воздухе. С понедельника рабочий режим обычный, при этом руководство этих структур должно подготовить методики дистанционных тренировок.
- Министерству транспорта поручено осуществлять комплекс мер по дезинфекции транспортных средств общего пользования и противодействию распространению COVID-19.
- Руководителям предприятий всех форм собственности рекомендуем продумать возможность удаленной работы для сотрудников.
При этом – особо обращаю внимание на то, что рынки и продовольственные магазины продолжают работать в обычном режиме», – добавил он.
После чего Денис Пушилин выразил благодарность медицинским работникам Республики за самоотверженную борьбу с возможной эпидемией.
Спасибо!
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