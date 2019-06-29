В Донбассе пьяный комроты ВСУ отправил подчиненного в травматологию

29.06.2019, Луганск, Александр Гусар

Командир роты одной из бригад ВСУ, находящейся в зоне «ООС», в состоянии алкогольного опьянения разбил голову и сломал рёбра своему подчинённому.

Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«23 июня командир 5-й механизированной роты 2-го механизированного батальона 54-й бригады ВСУ лейтенант Оцерклевич в состоянии алкогольного опьянения избил своего подчинённого», – рассказал он.

По информации представителя оборонного ведомства, рядовой Шилов доставлен в городскую больницу с переломами ребер и закрытой черепно-мозговой травмой.