В Донецке американская ракета уничтожила автобус с людьми   

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ВСУ обстреляли из американских ракет центр Донецка, в результате чего пострадали мирные жители.

Об этом сообщают в местных телеграм-каналах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Удары пришлись по Ворошиловскому и Куйбышевскому районам. Возле торгового центра «Грин Плаза» под огонь ракет РСЗО «HIMARS» попали маршрутный автобус и два легковых автомобиля.

«В результате обстрела уничтожен пассажирский автобус. По предварительным данным, два человека погибли и шесть ранены. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Кроме того, ВФУ атаковали с помощью беспилотника водоканал в Ясиноватой. Повреждена инфраструктура предприятия», – пишет у себя в блоге врио главы ДНР Денис Пушилин.

Кроме того, пострадали стоящие рядом здания. Возник пожар, который быстро был ликвидирован подоспевшими сотрудниками пожарной службы.