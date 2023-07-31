В Донецке американская ракета уничтожила автобус с людьми   

Сергей Вредников.  
31.07.2023 11:56
  (Мск) , Донецк
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Военные преступления, Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


ВСУ обстреляли из американских ракет центр Донецка, в результате чего пострадали мирные жители.

Об этом сообщают в местных телеграм-каналах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

ВСУ обстреляли из американских ракет центр Донецка, в результате чего пострадали мирные жители. Об...

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Удары пришлись по Ворошиловскому и Куйбышевскому районам. Возле торгового центра «Грин Плаза» под огонь ракет РСЗО «HIMARS» попали маршрутный автобус и два легковых автомобиля.

«В результате обстрела уничтожен пассажирский автобус. По предварительным данным, два человека погибли и шесть ранены. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Кроме того, ВФУ атаковали с помощью беспилотника водоканал в Ясиноватой. Повреждена инфраструктура предприятия», – пишет у себя в блоге врио главы ДНР Денис Пушилин.

Кроме того, пострадали стоящие рядом здания. Возник пожар, который быстро был ликвидирован подоспевшими сотрудниками пожарной службы.

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