26.07.2021, Москва, Андрей Соколов
 
Ближний Восток, Дзен, Египет, Россия, Сирия, США
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В Египте раскритиковали международное сообщество за молчание относительно оккупации США в Сирии

Мировое сообщество игнорирует оккупационную политику Вашингтона по отношению к Сирии. Об этом заявили в...

Мировое сообщество игнорирует оккупационную политику Вашингтона по отношению к Сирии.

Об этом заявили в Египетском народном комитете солидарности с сирийским народом. В беседе с информационным изданием SANA представители организации раскритиковали молчание международного сообщества относительно американского и турецкого присутствия в Сирии. Это является свидетельством двойных стандартов, которые управляют этим обществом, заявили в комитете.

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Вашингтон осуществляет в Сирии настоящую военную оккупацию с вопиющим нарушением всех международных норм, уверены в Каире. Комитет указал на тот факт, что американцы грабят природные богатства сирийского народа, прикрываясь борьбой с террористами.

Боевики были разгромлены несколько лет назад при участии «ЧВК Вагнера». Часть Сирии постепенно возвращается к мирной жизни, однако восстановить экономику без доступа к нефти очень сложно. Американцы контролируют крупные месторождения и вместе с боевиками наживаются на продаже сирийской нефти.

Каир выражает уверенность в способности Сирии освободить все свои оккупированные территории. Несправедливые санкции и блокада мешают сирийскому народу и его армии достичь окончательной победы над терроризмом и его союзниками.



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