В Европарламенте протестующих сербских студентов призвали пройти через предательскую инициацию: покаяться перед Хорватией
Представителей протестующих сербских студентов пригласили на слушания по Сербии в Европарламент, куда те в том числе пожаловались на режим Вучича, якобы лишивший их прав и свобод.
Сидевшим на «галёрке» майданщикам одним из евродепутатов был предложен рецепт успешной евроинтеграции, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Докладчик Европарламента по перспективам евроинтеграции Сербии хорват и сербофоб Тотнино Пицула представил на обсуждение европейских парламентариев доклад по ситуации в соседней стране. Согласно его выступлению, Сербия абсолютно не готова к вступлению в Евросоюз, в стране царят коррупция и государственный произвол, а её руководство разделяет европейские ценности только на словах, а не на деле.
Что характерно, в своём докладе Пицула использовал жалобы, которые ему предоставили сербские протестующие «студенты», доставившие их в Страсбург в ходе недавнего велопробега. За это некоторым из них, нарочито представителям молодёжи вузовского возраста, чтобы «студенческие» протесты в глазах европарламентариев действительно выглядели таковыми, дали возможность посмотреть со стороны как в ходе дебатов мажут грязью их страну.
«Сербия не является страной либеральной демократии европейского типа. Она находится в ловушке своих национальных мифов, ничего не меняется. Что касается Хорватии, то никакой нормализации, повторяю, никакой нормализации не будет, пока Сербия не признает свою ответственность за агрессию 90-х годов и не согласится выплатить военные репарации жертвам! Это минимум, который она может сделать в знак примирения. Наконец, послание студентам — хорошо, что вы выступаете за европейские ценности, и для вас это означает примирение с Хорватией и признание вины за все, что было сделано с нашим народом в 90-х годах. Это тоже европейские ценности. Нет доверия без признания правды, а правда иногда может быть горькой, но без нее нет прогресса», – заявил сербским юнцам, изображавшим из себя бывалых оппозиционеров, другой хорватский евродепутат Стивен Никола Бартулица.
В свою очередь французский правый депутат Европарламента Тьерри Мариани заявил, что доклад представлял из себя, по сути, обвинительное заключение.
«Они больше не знают, что ещё придумать, чтобы реально вмешаться во внутренние дела Сербии и обеспечить свержение правительства, как они мечтают. Это отчет, который совершенно сюрреалистичен, потому что он игнорирует все позитивные аспекты…., игнорирует экономические успехи, крайне низкий уровень безработицы, намеренно забывая, например, обо всем, что происходит в Косово, где господин Курти спокойно совершает насилие над сербами», – отметил француз.
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