В «Газпром-медиа» обещают успешное развитие альтернативной сервисной системы

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Объявленная Западом информационно-технологическая блокада РФ только стимулировала совершенствование Рунета и создание отечественных онлайн-платформ.

Об этом в рамках XXV Петербургского международного экономического форума рассказал генеральный директор АО «Газпром-Медиа Холдинг» Александр Жаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он подтверждает, что на сегодняшний день, США и Европа ведут против России гибридную войну.

«Сейчас мы находимся не в условиях информационной войны, а в (состоянии – ред.) полноценной гибридной войны. Наши противники стремятся нанести максимальный экономический, информационный и, если можно так выразиться, инфраструктурный урон, поскольку если говорить про тяжелые «артатаки», то речь действительно идет о стирании кодов ресурсов, а это, по сути, утрата для кого-то всего бизнеса. … «YouTube» блокирует наши информационные каналы, прекратили монетизацию. То есть компании, работая на этой платформе, не получают денег. «Twitter» сделал то же самое, монетизация прекращена. Компания «Меta» (соцсети «Facebook», «Instagram» – ред.) заблокировала, до своего ухода с нашего рынка, все российское, что можно. Некоторые компании, такие, как «Netflix» (американский онлайн-«кинотеатр» – ред.), ушли, продемонстрировав свое отношение к пользователям», – перечислил Жаров.

В то же время он отметил, что, несмотря на стремление Западного мира лишить РФ «благ современной цивилизации», в России стремительно восполняют недостающие веб-ресурсы.

«Для наших компаний, безусловно, это – вопрос возможностей. Например, аудитория «Netflix» плавно перетекла на наши платные сервисы. Наш кинотеатр «Премьер» – бенефициар, поскольку получили достаточный приток платных подписчиков и пользователей нашего сервиса. Если говорить о пользовательском контенте, тут тоже существует в стране достаточное количество ресурсов: это и «ВКонтакте», и «RuTube», и «Yappy», который демонстрирует экспоненциальный рост. Достаточно сказать, что если еще в январе месячная аудитория платформы «RuTube» была 11 млн пользователей, то сегодня, по официальной оценке медиаскопа, она превышает 25 млн пользователей», – рассказал представитель холдинга.

Он считает, что сложившие обстоятельства – шанс российским IT- и медиаспециалистам продемонстрировать миру свой потенциал.

«Безусловно, для нас – это тоже вызов, потому что вынуждены быстро наращивать серверную группировку. Необходимо, чтобы сервис соответствовал потребностям пользователей – это вложение в контент, маркетинг – во все. Но игра стоит свеч, потому что боремся за внимание наших граждан, вкладываем деньги в разработку, чтобы сервис становился все более удобным для пользователей и намерены двигаться в этом направлении дальше», – пообещал Жаров.