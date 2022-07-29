«В Германии обсуждают запуск Северного потока-2. Это паника» – Белковский

У России еще много ресурсов, чтобы давить на Запад неспешным выполнением своих экономических обязательств, несмотря на все введенные против Москвы санкции.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил бежавший в Израиль российский либеральный политтехнолог Станислав Белковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия может продержаться еще достаточно долго, невзирая ни на что. Поскольку Китай и Индия покупают нефть, пусть и с большой скидкой 35-40% – все равно деньги, которые получает Россия, существенно превосходят уровень нефтяной цены, заложенной в бюджет. Поэтому исполнять свои бюджетные обязательства Россия сможет и при таких драматических скидках. Путин считает, что у него вполне получается газовый шантаж в отношении Европы, и нельзя сказать, что он совсем не прав. Тот же Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, констатировал тот факт, что из-за санкций против России уже пали четыре европейских правительства, это некоторое преувеличение, но действительно – Европу пошатывает», – рассуждал переселенец.

Он подчеркнул, что введенные санкции в отношении РФ никак не действуют на Москву, в то время как в Германии уже есть экспертные оценки, где констатируют необходимость запуска «Северного потока – 2».

«Элементы паники есть. В первую очередь, в Германии, где уже на полном серьезе обсуждают, хотя, скорее всего, этого не будет, но, тем не менее, это возвращено в повестку дня, и само по себе это показательно, характерно и симптоматично, это работа Северного потока – 2. Казалось, он абсолютный труп, не подлежащий воскрешению. Нет, уже, как минимум, есть экспертные голоса о том, что Северный поток–2 можно было бы и запустить в нынешней ситуации, чтобы предотвратить неконтролируемое сокращение поставок российского газа. Поэтому Путин убежден, что не только санкции на него не действуют, поскольку на нем рубаха заговоренная, но они приводят к разрушительным процессам в Европе, и поэтому, как он и собирается, дожмет и пережмет. Очередные угрозы Блинкена санкциями не возымеют никакого действия на Кремль, и соответствующие референдумы 11 сентября не будут проведены только в том случае, если будет успешное контрнаступление ВСУ», – болтал Белковский.