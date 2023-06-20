В Госдуме нашли способ увеличить число добровольцев

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Госдума РФ приняла сегодня закон об освобождении от уголовной ответственности мобилизованных и контрактников.

Решение прокомментировал журналистам в кулуарах парламента лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему мы проголосуем за. Военнослужащий – опасная профессия. Надо, чтобы ею занимались добровольно. Лучше добровольно, нежели принудительно по мобилизации. За счет таких законопроектов мы в эти непростые месяцы СВО расширим круг тех, кто пойдет в армию добровольно. Мы постоянно общаемся с гражданами во всех регионах России. Эта идея имеет широкую поддержку в обществе», – сказал.

Гарантии будут распространяться на граждан, совершивших до дня вступления закона в силу преступления небольшой или средней тяжести.

Гарантии освобождения не распространяются на осужденных по статьям: «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма», «Незаконные приобретение, хранение, использование, передача или разрушение ядерных материалов или радиоактивных веществ», «Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ» и «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

Не будет сниматься судимость за педофилию, изнасилование, терроризм, организацию и призывы к нему, за захват заложника, за организацию незаконного вооруженного формирования или участие в нем, а равно участие в вооруженном конфликте или военных действиях в целях, противоречащих интересам России, за угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава, за незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами, за государственную измену, анонимное сотрудничество с противником и шпионаж, за вооруженный мятеж и захват власти, диверсии, экстремизм.

Освобождение от уголовной ответственности и погашение судимости предусматривается со дня награждения государственной наградой, полученной в период прохождения военной службы; со дня увольнения с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной службе и по состоянию здоровья.

Если в период прохождения военной службы гражданин, не отбывший наказание и не освобожденный от наказания, совершит новое преступление, то суд назначит ему наказание по статье УК РФ «Назначение наказания по совокупности приговоров». Контролировать поведение таких граждан будет руководство воинских частей или военных учреждений.