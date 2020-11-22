В Госдуме объявили Лукашенко и Санду сепаратистами, захватившими земли России

22.11.2020, Москва, Владимир Гладков

Заявление президента Молдавии Майи Санду о необходимости вывода российских войск из Приднестровья является сигналом Вашингтону о том, что Кишинёв готов принять участие в наступлении на Россию.

Об этом в эфире YouTube-канала «БелрусИнфо» заявил депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Фёдоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Санду сразу заявила, что надо выводить российские войска с территории Советского Союза. Но при этом она сказала: «С согласия РФ». На самом деле, согласия РФ не требуется – требуется решение Молдовы. Таким образом, пока Санду боится обозначить решение Молдовы о выводе наших войск с признанной нами территории как территории Молдовы, потому что мы по-прежнему считаем Приднестровье как территорию Молдовы, как и армяне Карабах считают территорией Азербайджана.

Она это решение обозначила, она начала к нему готовиться, просто побоялась дать команду немедленно выводить эти войска. Потому что американцы, судя по всему, не назначили дату наступления. Она скажет выводить российские войска под дату наступления, которая будет обозначена Байденом, не раньше. На войне всегда так – командующий никогда не разрешает атаковать противника, когда кто хочет. Все атаки осуществляются по единому плану. Вот Санду и заявила американцам, что она к этому плану готова», – сказал он.

Фёдоров подчеркнул, что ответ России на такое заявление будет простым – признание решения Горбачёва о развале СССР незаконным, восстановление границ 1945 года.

«Наш ответ на это очень простой. Обязана Россия вывести войска с Приднестровья или Карабаха, если это потребует Кишинёв или Баку? Да, обязаны. Но обязаны только до тех пор, пока мы живём по незаконным решениям 1991 года.

Как только наш суд отменяет незаконное решение Горбачёва об изгнании Молдовы или Азербайджана из состава Советского Союза, с учётом правопреемства РФ, по нашей Конституции, с этого момента после решения суда мы автоматически берём под контроль периметр границ СССР и отвечаем за эти границы в геополитическом разрезе.

Войска не надо туда посылать, хотя это как решим. Но мы имеем право применять меры геополитической защиты, то есть ядерное оружие, для защиты так же, как и защиты наших сегодняшних границ РФ…

Как только мы объявим защиту границ 1945 года, без ввода войск в Кишинёв или куда-то, автоматически НАТО и США оттуда уйдут. И немедленно режим Санду, как и режим Лукашенко, будет объявлен сепаратистским режимом. До тех пор, пока там не будет принято решений, согласованных с нами, либо о выходе из состава СССР, предусмотренных законом 1990 года. Либо они в своих конституциях прямо не напишут, как мы написали – что Молдова или Белоруссия признают себя частью Единого Отечества», – резюмировал депутат.