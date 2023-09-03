В Госдуме предлагают перенести столицу России в Киев – чтобы «добить фашизм»

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После завершения СВО может возникнуть необходимость переноса российской столицы в Киев, что упростит денацификацию освобождённой Украины и добьёт там фашизм.

Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сначала нужно одержать победу в СВО, а потом нужно браться за тех, кто никак в это не погрузился, за маленьких детей с детского садика. Мы один народ, и это нужно людям рассказывать. Перевоспитанием нужно заняться с молодёжью, с детского садика. Они (киевский режим) так и делали – они начинали с тех, кому в 2004 году было 10-12 лет, и сейчас 18-20. Вот им за восемь лет внушили», – сказал депутат.

Он подчеркнул, что после завершения СВО России предстоит очень тяжёлая работа по денацификации этих территорий – и даже предложил перенести столицу РФ в Киев.

«Исправить это конечно сложнее, но исправить можно только правдой. Правдой об этом Бандере. Это же зверьё, а этому зверью памятники, улицы, факельные шествия в честь него. Но после того, как мы завершим СВО, освободим Украину от оголтелых фашистов, нужна огромная скрупулёзная работа – это и фильмы, и учебники истории, и воспитание детей. Чтобы они видели, что мы за справедливость, где правда. Что мы один народ, великий народ. Была Киевская Русь, потом перенесли в Новгород (на самом деле, сначала Новгородская Русь – прим. ред.), потом в Москву, потом в Питер, сейчас опять в Москву. Может, стоит вернуть столицу опять в Киев… но это я так», – добавил Соболев.

И хотя сказано было немного в шутку, некоторые депутаты Госдумы поддержали коллегу. Так, член «Единой России» Евгений Фёдоров напомнил, что давно выступал с подобным предложением.

«Я вообще, сторонник того, что российскую столицу надо перенести в Киев, потому что – это позволит решить по-другому многие проблемы. Надо менять политическую систему, чтобы люди равномерно проживали по всей территории», – заявлял он.