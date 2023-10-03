В Казахстане семимильными шагами идет декоммунизация на украинский лад

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В Казахстане выходит семитомное издание «История Казахстана с древнейших времен до наших дней», в котором полностью переосмысливается история Советского Союза в негативном ключе по украинскому сценарию.

Таким образом полностью воспроизводится заокеанская технология по уничтожению общей памяти, а Россия как правопреемница СССР и русские становятся коллективными виновниками «геноцида».

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О выходе семитомника в СМИ сообщила руководитель центра по разработке нового академического издания «История Казахстана с древнейших времен до наших дней» Алтын Уалтаев, заметив, что в нём полностью поменяется взгляд на период, связанный как с вхождением казахских земель в состав Российской империи, так и на эпоху советского социалистического строительства.

Утверждается, что в результате «насильственной колонизации» были якобы отобраны исконные земли, ликвидированы институты биев (представителей судебной аристократии) и батыров, а также упразднена власть феодальной верхушки в лице ханов и султанов. А после образования СССР и прихода к власти большевиков для казахов наступил период сплошного «голодомора» и сознательного уничтожения, причём с момента самой Октябрьской социалистической революции.

«Раньше освещался преимущественно голод 1921–1922, 1932–1933 годов. Сегодня наши учёные нашли материалы и выявили значительное количество фактов, свидетельствующих о том, что голод начался раньше, в 1917 году. Очевидно, что эта голодная волна также возникла в результате ущемления экономических и политических прав казахов и других народов. Эта политика тоталитарного режима способствовала окончательной деградации системы казахского общества», – отмечают составители издания.

Впрочем, тут нет ничего неожиданного или удивительного, так как публикация семитомного издания готовилась давно и сейчас просто это озвучили по указанию Акорды (администрации президента). И само издание выходит в самое удобное время, поскольку призвано закрепить результаты саммита глав государств Центральной Азии С5+1, прошедшего под председательством Джо Байдена в Нью-Йорке, и, по замыслу властей, продемонстрировать полную лояльность заокеанскому хозяину.

Надо понимать, что главной целью мероприятия на полях Генассамблеи ООН было форсировать процесс передачи месторождений редкоземельных металлов в руки американских и европейских военно-промышленных корпораций. А в Казахстане действия по массовой приватизации и заключению кабальных соглашений о разделе продукции и контрактов по недропользованию с западными компаниями обычно всегда прикрываются шумными антикоммунистическими кампаниями.

Тем более что нынешняя волна декоммунизации также осуществляется по заокеанским методичкам и является воспроизводством уже отработанной технологии.

Плюс это – отличный антироссийский выпад с целью понравиться Западу, наряду с запретом шествий «Бессмертного полка», а представление СССР как государства, осуществлявшего геноцид, – отсылка к нынешней Москве как к правопреемнице Советского Союза.

И тут нет ничего удивительного, так как при строительстве моноэтнического государства у правящей элиты просто нет под рукой других идеологических инструментов кроме антикоммунизма и русофобии для скрепления своей конструкции, а националисты всех мастей являются правительственной агентурой.

Тем более, что этот курс при Токаеве только ускорился, что выразилось в создании по его указу еще в ноябре 2020 года государственной комиссии по окончательной реабилитации жертв политических репрессий 1918 – 1953 годов, в рамках которой уже оправданы тысячи тех, кто ранее не подпадал под реабилитацию. А именно – басмачи, участники кулацких восстаний, террористы, шпионы, коллаборационисты из числа деятелей и боевиков Туркестанского легиона вермахта и мусульманских частей СС.

Причём под реабилитацию уже попали и многочисленные бандиты, осужденные по чисто уголовным статьям. Наряду с темой «голодомора» подобная реабилитация должна доказать преступную сущность советской власти и Советского Союза.

Активная деятельность Астаны по декоммунизации и героизации противников советской власти еще и необходимая и важная часть в деле собственной «европейской интеграции», то есть встраивания казахстанского правящего класса в западную систему под эгидой англосаксов. Тем более что сознание всей верхушки насквозь евроцентрично и тут видно очевидное стремление следовать резолюциям Европарламента об уравнивании СССР и гитлеровской Германии.

В этом смысле казахстанские компрадоры лишь повторяют опыт Украины.

Причём нельзя сказать, что курс на тотальную декоммунизацию, а на самом деле и на дерусификацию, изобретение лишь одного Токаева, так как он просто продолжил в ускоренном темпе прежнюю политику, начатую еще Нурсултаном Назарбаевым.

Ведь и сегодня при сносах оставшихся памятников Ленину и деятелям советской эпохи, при переименовании десятков тысяч улиц и населенных пунктов используется как раз действующий указ президента экс-Елбасы от 2018 года о смене идеологически устаревших названий.

Еще на заре «независимости» был в 1993-м принят закон РК «О реабилитации жертв массовых политических репрессий», 1995-м принят указ о ликвидации тоталитарной символики, а в 1997-м указ о введении «Дня памяти жертв политических репрессий» 31 мая.

Процесс признания «голодомора», как и оправдания деятелей Туркестанского легиона вермахта и мусульманских частей СС начался при «Старом Казахстане», и памятник главному коллаборационисту, местному Бандере – Мустафе Шокаю был торжественно установлен еще в 2017-м году в Кызыл-Орде.

И на данном этапе нынешний президент и его новая команда лишь укрепляют вывозную сырьевую модель экономики в интересах западных корпораций, а также усиливают этнократию с идеологией этноцентризма.

При этом декоммунизация и навязываемая ненависть к СССР и ко всему советскому носят прикладное значение – показывают безработным молодым казахам, что истинными виновниками их плачевного социального положения является не нынешняя компрадорская верхушка, а русские коммунисты прошлого.

Официальная же пропаганда утверждает, что возвращение к своим национальным истокам и традициям требует немедленного и решительного отказа от «колониального сознания» через предание анафеме своей собственной истории и навязанных чужаками достижений цивилизации. И надо признать, что в ситуации социокультурной деградации и резкого падения образовательного уровня данная нацистская идеологическая каша работает!

Поэтому выпуск академического издания ведёт к тому, что по его образцу будут немедленно переделаны все учебники истории для вузов и средних школ, выпущены новые методические пособия и литература. В итоге произойдёт и неизбежная ревизия истории Великой отечественной войны, так как, по логике составителей, сопротивление гитлеровцам велось в целях сохранения преступного СССР, а коллаборационисты из числа легионеров вермахта и СС уже не враги, а «борцы со сталинской диктатурой».

Уже в ряде областей переименованы улицы, носившие имена героев ВОВ, идут постоянные попытки «историков» и националистов начать процесс обсуждения о демонтаже памятников павшим и всякой советской символики. И нет никаких сомнений, что в ближайшие годы это может стать реальностью на фоне данной оголтелой кампании в прессе и в социальных сетях.

В этом смысле Казахстан повторяет эволюцию прибалтийских стран, Польши и Украины, становясь воспроизведением «незалежной» только уже в Средней Азии. При этом не требуется даже майдана, так как сама эта «национальная революция» осуществляется сверху бюрократическими методами.