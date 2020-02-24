В Харькове накануне суда произошел погром в квартире журналиста

24.02.2020, Харьков, Виталий Одиноков

В квартиру харьковского журналиста и политолога Дмитрия Губина проникли неизвестные и разгромили ее.

Об этом сам журналист рассказал корреспонденту «ПолитНавигатора».

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«Когда меня не было дома, ко мне нагрянули неизвестные, разбросали личные вещи и потоптались на них. Затем убежали через окно, что и зафиксировала полиция, приехавшая по моему вызову. Ценные вещи и деньги не тронули, так что кражи не было. Дверь они закрыли на засов, так что пришлось вызывать мастера, чтобы попасть домой», – рассказал Губин.

Он связывает погром с тем, что на следующий день должно было пройти заседание суда по его делу.

Журналиста обвиняют в хранении взрывчатки, которую ему подбросили харьковские сотрудники СБУ во время обысков 12 марта 2018 года у местных журналистов и общественников, среди которых был и Губин.

Впоследствии накануне судебных заседаний Губину то приходили письма с угрозами, то разрисовывали дверь.

Заседание суда после погрома не состоялось по причине неявки прокурора, однако до самого его начала стороны процесса не знали, что слушаний не будет.