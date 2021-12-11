В Киеве хотят стать часть антироссийского уравнения Британии

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Новости Украины

Киеву следует не упустить свой шанс и стать важным военно-политическим союзником Лондона.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в статье, опубликованной киевским интернет-изданием «Зеркало недели» пишет доцент института международных отношений КНУ Виктор Константинов.

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Автор отмечает, что голос Великобритании «в защиту Украины от российских притязаний звучит громче и настойчивее, чем голоса большинства наших европейских партнеров»

«В российско-украинском конфликте британцы не ограничиваются лишь словами: они одними из первых оказали военно-техническую помощь, прислали инструкторов, начали обмен развединформацией», – указывает Константинов.

Он не сомневается, что Лондон может применять военную силу, напоминая, что в последние десятилетия Британия воевала почти так же часто, как американцы: от Ирака и Афганистана до Ливии и Сомали.

«Нам это выгодно: пока политики континентальных держав уповают исключительно на дипломатию, чтобы остановить давление Москвы на Украину, Лондон говорит о необходимости военных мер и вероятности прямого военного столкновения с Россией. И соглашается послать новых инструкторов, поддерживает важные меры военного строительства, не боясь «спровоцировать Путина». Лондон демонстрирует активность и жесткость в подтверждение претензии на одно из первых мест в мировой политике — нам выгодно, чтобы одной из арен этой демонстрации была Восточная Европа», – считает эксперт

Он подчеркивает, что Великобритания намерена закрепиться в Восточной Европе, планируя сделать ряд стран региона в антироссийских союзников.

«Значит, Лондон готов прийти в Восточную Европу надолго, и в наших интересах — не упустить предоставляющийся шанс. Тесное сотрудничество с Британией может оказаться очень ценным приобретением для украинской внешней политики», – убежден эксперт.

Правда, он оговаривается, что Лондон пока в активном поиске и на Украине свой выбор окончательно не остановил.

«Тот редкий случай, когда мы можем определить будущее отношений. Нужно лишь стать важной частью нового уравнения британской глобальной роли: углублять стратегический диалог (самостоятельный, за рамками структур НАТО и украино-американских отношений), расширять экономическое сотрудничество (пусть даже с военно-техническим привкусом), вырабатывать совместную с Лондоном позицию по восточноевропейским делам», – пишет доцент КИМО.

«Без подводных камней этот путь не обойдется: есть риск осложнений с Евросоюзом, рано или поздно встанет вопрос наших отношений с КНР. Но Британия, скорее всего, позиции в мире не потеряет, а дружба с великой державой, обретенная в период сложностей последней, будет стоить куда больше, чем положение просителя и сомнительные мантры про «щит Запада и демократии», – резюмирует Константинов.