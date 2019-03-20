В Киеве начали умирать журналисты: Евромайдан уничтожил медицину

20.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Сфера медицины на Украине разрушена в результате руководства Минздравом ставленницы Евромайдана – американки Ульяны Супрун.

Об этом во время заседания Верховной рады заявил депутат Игорь Шурма, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Супрун приехала во Львов и сказала, что заболевания корью уменьшились на 60% после проведения спецоперации по вакцинации. Такую глупость может сказать только человек, который вообще не имеет представления об эпидпроцессе.

Можно говорить о смерти редактора издательства «Факты» Инны Жмут. Этот человек в своё время был болен онкологией, и обратилась к заместителю министра Линчевскому с просьбой поехать за границу, поставить в очередь, потому что на Украине это не лечат, и ей дали ответ: «Вы безнадёжная, вы не поедете». Это может подтвердить Ольга Червакова. И это его заявление «Это рак, они все умрут» сегодня является предметом защиты Кабинета министров, который сидит вот здесь, и этого человека не увольняют с должности», – отметил депутат.

«Но я хочу поговорить о случае, который случился 16 марта с журналистом издания «Фокус» Святославом Сикун. Из-за того, что на Украине не исполняется закон об экстренной медицинской помощи, ночью на вызов к нему, при его высокой температуре, анамнезе и болезнях, приехала скорая помощь. И они его не госпитализировали.

Можно обвинить врачей, но они сегодня руководствуются рекомендациями, которые исходят из министерства – при температуре не госпитализировать. На следующий день он повторно был госпитализирован в 8-ю местную клиническую больницу, где отсутствие специалиста ультразвуковой диагностики привела к тому, что своевременно не поставили диагноз о кровотечении.

Он умер, и это стало следствием того, что не исполняется седьмая статья закона об экстренной медицинской помощи о связи между диспетчерской службой и здравоохранительных учреждений. Это нарушение 10 статьи закона Украины об экстренной помощи, когда не организована работа реанимационных отделений в этих больницах», – добавил Шурма.