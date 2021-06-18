В Киеве началось прощание с иллюзиями по итогам встречи Путина с Байденом

18.06.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Женевская встреча президентов Владимира Путина и Джо Байдена показала, что мир нуждается в России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил эксперт киевского Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

По его словам, Украине «нужно попрощаться с иллюзиями». Также эксперт говорит, что бессмысленно «просто уповать на Байдена» или какие-то решения в Вашингтоне.

«Если ехать в Вашингтон с традиционной риторикой о том, что Украина – форпост, который защищает всех, воюет, и просить принять нас в НАТО, дать Украине ПДЧ или денег, то ничего нового в результате поездки Зеленского в Вашингтон мы не услышим. Саммит показал, что мир изменился, что в России есть потребность, и она будет сохраняться; что никакой изоляции нет, никакого значительного усиления давления со стороны Запада на Россию ждать не нужно. И вся эта риторика Зеленского, которая досталась ему в наследство от Порошенко, ведет в тупик», – сказал политолог киевскому интернет-изданию «Апостроф».

В свою очередь, украиснкий эксперт-американист Сергей Галака подчеркивает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому перед визитом в Вашингтон следует понимать, что Украина находится на периферии мировой политики.

«В американских национальных новостях если Европа присутствует, то речь идет в основном о Великобритании, Германии и Франции. Исключение – когда произошло что-то трагическое. Даже Россия очень редко появляется в эфире американского телевидения. Именно так средний американец воспринимает мир. Это надо понимать. Конечно, активная дипломатия – это нормально. Но мне сейчас сложно оценить насколько оправданной была жесткая постановка вопроса Зеленского в адрес США, а от Данилова – обвинения Германии и Франции. Была сделана серия заявлений с целью спровоцировать какой-то ответ. Ждали реакции, но ее, как видим, не последовало», – подчеркнул Галака.