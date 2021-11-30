В Киеве назвали новый срок «развала России»

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Новости Украины

РФ пока не развалилась, несмотря на все прогнозы, но к 2035 году российское государство обязательно прекратит своё существование, и тогда «победившие» украинцы смогут выпить шампанского.

Об этом в эфире телеканала «Espreso» заявил экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мой анализ состоит в том, что Украине важно, стиснув зубы, выдержать ещё 10-12 лет. Если нам это удастся, даже придерживаясь позиции, которую мы имеем сегодня, мы дождёмся того, что Россия, как экономическая структура, фактически закончит своё существование. Возможно, это смелый прогноз, но давайте договоримся с нашими зрителями встретиться в 2035 году и посмотреть, что будет с российской экономикой. Мне кажется, что мы с вами сможем поднять бокалы шампанского и выпить за то, что этот «колосс на глиняных ногах» повторит судьбу Советского Союза», – сказал Огрызко, которому к дате проверки прогноза должно будет исполниться около 80 лет.

Напомним, мечты о развале России под давлением санкций, который обещали украинцам с 2014 года, не покидают «свидомые» умы по сей день. И с каждым годом эта дата отодвигается всё дальше. Так, к примеру, ещё в 2015 году украинские эксперты предрекали России всего 5 лет.

Кроме того, чаяния украинцев на скорый развал Российской Федерации периодически подогревают бежавшие из России либералы.