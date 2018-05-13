13.05.2018, Киев, Анастасия Самойлова

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В Киеве назвали прославление Победы «антиукраинской пропагандой»

Нашумевший концерт, приуроченный ко Дню Победы, показанный на «Интере», во время которого говорилось о недопустимости переименования улиц в честь гитлеровских коллаборационистов, – антиукраинская пропаганда Кремля.

Об этом глава украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович рассказал в студии «5 канала», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сам темп…Ну… Левитан, просто юный Левитан. Прекрасно, пусть назовёт, где у нас тут фашистские преступники. Такое шоу можно было бы показать на центральном телевидении где-то году в 1987. Никаких замечаний в СССР это бы не вызвало», – сказал Вятрович.

По его мнению, этот концерт – не более, чем квинтэссенция «совка». «Я прекрасно понимаю, что есть определённое количество людей, которые будут этим восхищаться», – заявил чиновник.

Вятрович уверен, что такие мероприятия могут существовать только как «запись чего-то старого».

«Очевидно, что это – рупор современной российской пропаганды. Мы прекрасно понимаем, что это – игра на ностальгических настроениях. Это то, на чем спекулируют политики и любой бизнес. Прошлое всегда представляется лучше, чем оно было. Это то, на чем зарабатывает и бизнес, и политика.

Но в данном случае эта ностальгия используется как оружие против Украины. Мы прекрасно понимаем, что здесь восхваляется не просто что-то советское; это делается для того, чтобы настроить всех и вся против всего современного украинского, чтобы показать, что есть другое государство, есть Россия, где всё это очень хорошо претворяется в жизнь, и мы должны ее поддержать, потому как только она может вернуть нас в счастливое прошлое СССР.

Меня очень настораживает то, что нынешние украинские правоохранительные органы и службы, направленные на то, чтобы работать с телевидением, слишком спокойно воспринимают такого рода пропаганду. Это – открытая пропаганда России», – заявил Вятрович.