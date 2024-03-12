В Киеве негодуют: Макрону бы поменьше болтать, а лучше помочь нам материально

Вадим Москаленко.  
12.03.2024 19:32
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, Франция, Экономика коллапса


Военной и финансовой помощи от Франции особо нет, а все разговоры президента Макрона о вводе войск на Украину нашли отклик разве что у Прибалтики, толку от которой в этом плане никакого.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политолог Геннадий Дубов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Военной и финансовой помощи от Франции особо нет, а все разговоры президента Макрона о...

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«Мы должны обращать внимание на результаты, которых достигает Макрон всей этой решительной риторической поддержкой нас. Где, собственно говоря, например, разговор о самолётах «Мираж» и «Рафаль»? Где разговор о танках «Леклерк»? Почему мы на платной основе будем получать гаубицы «Цезарь»? Мы часть получали бесплатно и испытываем большую благодарность по этому поводу, но если в сегодняшних условиях, тем более отсутствия американского финансирования, нам бы предложили усилиться, мы бы, вероятно, были бы сильно не против.

Точно так же мы можем говорить по поводу закрытия бюджетных дыр, поскольку с начала года нам подставляют плечо не французы, а норвежцы, японцы и ряд других государств, и Франции в этом списке нет», – выразил недовольство Дубов.

Он добавил, что Киеву пора требовать от Макрона ответа за свои слова.

«Вот эти все разговоры на тему натовских войск – то поддержали его на сегодняшний день страны Балтии. Что меня лично не вдохновляет, в силу того, что в Википедии пишут, что с вооружёнными силами, ну, как бы они не сильно нам помогут, скажем мягко.

Поэтому на фоне этой риторики, возможного визита, нам нужно ставить более остро, возможно даже требовать, чтобы слова не расходились с делами», – сказал политолог.

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