В Киеве обещают, что вслед за советскими начнут падать и бандеровские памятники

Вадим Москаленко.  
14.11.2023 19:41
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, История, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Оголтелая русофобия и декоммунизация через одно поколение обернётся против самих же неонацистов: воспитанные ими инфантильные детишки начнут с таким же остервенением бороться с бандеровским наследием родителей.

Об этом в беседе с полковником ВСУ Виталием Пономаренко заявил украинский блогер Владимир Паньчак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Оголтелая русофобия и декоммунизация через одно поколение обернётся против самих же неонацистов: воспитанные ими...

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«Я смотрел видео, как во Львовской области трактором сбрасывают памятники воинам Вооружённых сил Украины.

Воины Красной армии, которые защищали нашу страну в 1941-1945 годах, и трактором сбрасывать памятник красноармейцам… а что, в Красной армии не служили украинцы?

Вы понимаете, те люди, которые сегодня пляшут на костях воинов Красной армии, они родят таких же тупорылых детей, которые в будущем будут готовы плясать на костях сегодняшних воинов Вооружённых сил, которые гибнут, защищая страну», – сказал Паньчак.

По его мнению, страны НАТО являются историческими врагами Украины.

«Что такое НАТО? Это Франция, Германия, Швеция, каких мы били. Это Румыния и Болгария, которые в двух войнах были против нас. Это Венгрия, а я напомню, Красной армии был дан приказ ССовцев и венгров живыми не брать в плен. Потому что венгерские фашисты натворили таких делов против нашего мирного населения.

Я хочу задать вопрос тем людям, которые в разных регионах борются с памятниками красноармейцам – вы задавались вопросом, сколько украинцев в рядах Красной армии погибли во время Великой Отечественной войны?», – вопрошал блогер.

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