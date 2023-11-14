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Оголтелая русофобия и декоммунизация через одно поколение обернётся против самих же неонацистов: воспитанные ими инфантильные детишки начнут с таким же остервенением бороться с бандеровским наследием родителей.

Об этом в беседе с полковником ВСУ Виталием Пономаренко заявил украинский блогер Владимир Паньчак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я смотрел видео, как во Львовской области трактором сбрасывают памятники воинам Вооружённых сил Украины. Воины Красной армии, которые защищали нашу страну в 1941-1945 годах, и трактором сбрасывать памятник красноармейцам… а что, в Красной армии не служили украинцы? Вы понимаете, те люди, которые сегодня пляшут на костях воинов Красной армии, они родят таких же тупорылых детей, которые в будущем будут готовы плясать на костях сегодняшних воинов Вооружённых сил, которые гибнут, защищая страну», – сказал Паньчак.

По его мнению, страны НАТО являются историческими врагами Украины.

«Что такое НАТО? Это Франция, Германия, Швеция, каких мы били. Это Румыния и Болгария, которые в двух войнах были против нас. Это Венгрия, а я напомню, Красной армии был дан приказ ССовцев и венгров живыми не брать в плен. Потому что венгерские фашисты натворили таких делов против нашего мирного населения. Я хочу задать вопрос тем людям, которые в разных регионах борются с памятниками красноармейцам – вы задавались вопросом, сколько украинцев в рядах Красной армии погибли во время Великой Отечественной войны?», – вопрошал блогер.