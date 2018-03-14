14.03.2018, Москва, Елена Острякова
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В Киеве обнаружили зраду в отставке Тиллерсона
Вчерашняя отставка госсекретаря США Рекса Тиллерсона, уволенного со своей должности президентом Трампом, не очень хороший знак для Украины.
Об этом заявил украинский политолог Юрий Романенко.
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«Несмотря на опасения в Киеве, Тиллерсон поддерживал более наступательную и агрессивную в отношении России, более выгодную нам политику. Его преемник будет более удобен для Трампа. Можно ожидать, что Трамп попытается додавить ситуацию по урегулированию конфликта на Донбассе. Он пытается замириться с Россией в отличие от Тиллерсона», – полагает эксперт.
Метки: Дональд Трамп, Рекс Тиллерсон, Юрий Романенко
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13:24 14 мартаПредставитель Порошенко призвала украинцев скинуться по 400 гривен на “киборгов”
12:41 14 мартаВ правительственном квартале Киева приветствуют украинских рабов
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12:16 14 мартаБывший атошник призвал бороться с украинской информационной агрессией
12:02 14 мартаАгент СБУ рассказал, как перевозил оружие из Донецка
12:00 14 мартаКонец «аграрной супердержавы»: Россия оттеснила Украину на мировом рынке пшеницы
11:48 14 мартаПригодится для трибунала: Парубий празднует годовщину вербовки первых карателей
11:13 14 мартаРусские сделали нас гастарбайтерами в собственной стране – Витовская
11:00 14 мартаГаличина начинает бунт и требует отставки “антинародного режима”
10:35 14 мартаВ США предупредили Киев, что назначение Помпео не будет в пользу Украины
10:22 14 мартаНа украинском ТВ жалуются, что украинцы очень много говорят по-русски
10:08 14 мартаЗаслуженная артистка Украины призналась, что русские не дали загнуться украинскому кино
9:13 14 мартаВо Львове попытались взорвать польский мемориал
8:55 14 мартаСБУ арестовывает пенсионеров из ДНР и включает их в списки на обмен
8:26 14 мартаУкраина готовится к переходу на латиницу
8:03 14 мартаНа украинском ТВ объявили, что хороших русских нет
0:38 14 мартаНастоящий приоритет Украины – не оборона, а обслуживание госдолга
23:47 13 мартаШиза на марше: Русскоязычные украинцы поливают помоями русский язык
23:37 13 мартаУкраинское правительство признало страну банановой республикой
23:06 13 марта«Новичок» американо-британского разлива
23:03 13 мартаПростые украинцы жалеют, что не удалось ликвидировать Порошенко
22:58 13 мартаСтабилизец приближается: Украине не хватит валюты на обслуживание долга
22:54 13 мартаНаплевав на перемирие, ВСУ ведут снайперский огонь по позициям ДНР
22:45 13 мартаИз-за украинских обстрелов остановила работу Донецкая фильтровальная станция
22:30 13 мартаКанада и Швеция выдали украинским чиновникам $2 млн “на восстановление Донбасса”
22:15 13 мартаУ Луценко оправдываются, почему спускают на тормозах дело против Саакашвили
21:52 13 мартаПоляк специально приехал в Галичину, чтобы публично сжечь герб Украины
21:36 13 мартаУ Авакова пообещали охранять российские избирательные участки на Украине от нацистов
21:20 13 мартаУкраинские банкноты от 1 до 10 гривен станут монетами
21:08 13 мартаВ ДНР заявили, что «антибандеровский» закон нужно было принимать на Украине ещё при Кучме
20:58 13 мартаТрамп впервые в истории США назначил женщину главой ЦРУ
20:35 13 мартаБоевики “АТО” продолжают “охоту” на сотрудников Донецкой фильтровальной станции
20:16 13 мартаРазведчик ДНР: надежда «поднять» Харьков была до середины лета 2014-го
20:01 13 мартаАваков рвет и мечет: с 15 марта работа МВД Украины будет парализована
19:48 13 мартаСБУ назначила дату допроса Савченко по делу о госперевороте
19:41 13 мартаТрамп назначил антироссийского “ястреба” из ЦРУ новым госсекретарем вместо уволенного Тиллерсона
19:28 13 мартаКлимкин угрожает отобрать шенгенские визы у всех, кто придет на выборы в Крыму
19:10 13 марта«Звонок сорвался»: жительнице Запорожья заткнули рот на украинском ТВ
18:52 13 мартаУкраина покрывает своих военных преступников, перекладывая вину за обстрелы на ДНР
16:30 14 мартаПорошенко забился в истерике по поводу визита Путина в Крым
15:56 14 мартаНа Украине надеются, что отравление Скрипаля поможет стране быстрее вступить в НАТО
14:24 14 мартаСева Новгородцев развеял надежды украинцев на Великобританию
13:33 14 мартаВ Киеве начался мандраж, что Украину перемелет в конфликте России с Западом
12:58 14 мартаБританские СМИ подняли на смех собственное правительство, угрожающее РФ
12:31 14 марта«ЕС сам лезет в российскую петлю!» – Украина продолжает истерить из-за «Северного потока-2»
12:00 14 мартаКонец «аграрной супердержавы»: Россия оттеснила Украину на мировом рынке пшеницы
11:40 14 мартаВ деле покушения на Скрипаля обнаружился французский след
11:13 14 мартаРусские сделали нас гастарбайтерами в собственной стране – Витовская
10:08 14 мартаЗаслуженная артистка Украины призналась, что русские не дали загнуться украинскому кино
9:43 14 мартаНа смену Тиллерсону идет человек, пропустивший удар от Путина
8:03 14 мартаНа украинском ТВ объявили, что хороших русских нет
23:06 13 марта«Новичок» американо-британского разлива
21:36 13 мартаУ Авакова пообещали охранять российские избирательные участки на Украине от нацистов
19:28 13 мартаКлимкин угрожает отобрать шенгенские визы у всех, кто придет на выборы в Крыму
18:38 13 мартаКлимкин обещает добиться осуждения России
18:10 13 мартаВ Киеве назвали предложение Собчак о референдуме в Крыму “манипуляцией”
17:50 13 мартаКлимкин пообещал “цивилизованному миру” помочь победить Россию
17:31 13 мартаНа Украине ждут новой перемоги в энергетической войне с Россией
16:32 13 мартаУкраина бойкотирует кубок мира по биатлону в России и считает, что ее должны поддержать США
15:48 13 мартаПолторак пугает литовцев: Россия накапливает войска на границе с Украиной
12:39 13 мартаМИД РФ потребовал от Украины обеспечить безопасное проведение выборов
11:46 13 мартаБельгийский бизнес заходит с инвестициями в Крым
10:52 13 мартаЗавтра Путин доведет до истерики официальный Киев
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14:19 12 мартаЗачем НАТО нужна бешеная Украина
14:15 12 мартаПартия Яценюка грозит России всемирной карой за выборы в Крыму
14:10 12 мартаВ Раде начинается паника: «Мы останемся без миллиардов от российского транзита!»
13:47 12 мартаВ Киеве сожгли храм Московского Патриархата
13:05 12 мартаЖириновский – Волкеру: Ополченцы дойдут до Киева, эвакуируйте посольство!
12:38 12 мартаСоциологи: Собчак уверенно опережает Жириновского
10:40 12 мартаКравчук пугает, что Путин скоро по-настоящему возьмется за Украину
10:24 12 мартаЭкс-ляшковец обещает вместе с Собчак вернуть Донбасс и решить вопрос с Крымом
9:39 12 мартаФИФА заняла жесткую позицию в ответ на угрозы Лондона бойкотировать чемпионат мира
20:55 11 мартаВолкер признал, что без русских в Донбассе ничего не получится
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18:11 10 мартаПрощай, Украина: Мобильный оператор ДНР перейдет на российский код +7
14:50 10 марта«Герой» АТО упал в обморок после перепалки с российским телеведущим в Италии
14:25 10 мартаПорошенко рассказал, как ненавидит Путина и русских: «Раздавить как блох!»
13:53 10 мартаЧубаров из Киева грозит выселением всем россиянам Крыма
13:41 10 мартаНачинается новый этап выдавливания русских из Латвии
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