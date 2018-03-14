14.03.2018, Москва, Елена Острякова

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В Киеве обнаружили зраду в отставке Тиллерсона

Вчерашняя отставка госсекретаря США Рекса Тиллерсона, уволенного со своей должности президентом Трампом, не очень хороший знак для Украины.

Об этом заявил украинский политолог Юрий Романенко.

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«Несмотря на опасения в Киеве, Тиллерсон поддерживал более наступательную и агрессивную в отношении России, более выгодную нам политику. Его преемник будет более удобен для Трампа. Можно ожидать, что Трамп попытается додавить ситуацию по урегулированию конфликта на Донбассе. Он пытается замириться с Россией в отличие от Тиллерсона», – полагает эксперт.