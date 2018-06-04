04.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

1 593 просмотров

В Киеве обстреляли из гранатомета похоронное бюро

Полиция квалифицировала как хулиганство сегодняшний обстрел из гранатомета здания ритуального бюро в Киеве, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Как сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Киеве, об этом сказал и.о. начальника столичного главка Национальной полиции Виктор Нечитайло.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

“Полицией Киева квалифицированно указанное событие по статье 296 части 4. Санкция предусматривает до 7 лет лишения свободы и устанавливаются лица, совершившие указанное уголовное преступление”, – сказал Нечитайло.

По его словам, взрывотехниками было установлено, что неизвестный осуществила выстрел по зданию с расстояния около 100 м с РПГ-26. Полиция принимает меры для установлении личности стрелка.

По данным полиции, 4 июня в 4:15 в полицию поступило сообщение от охранника ритуального заведения, который сообщил, что на улице Волжской Голосеевского района столицы он услышал звук, похожий на взрыв.