В Киеве осознали, что Россия готова к противостоянию с Западом

Новости Украины

Россия в 2014 году присоединила Крым и поддержала Донбасс, будучи неготовой к санкциям. Сейчас же Москва готова к решительному ответу к ослабевшему Западу.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Байден же сам сказал – мы не будем воевать, натовцы всё сказали, разные представители НАТО, что воевать с Россией за Украину не будем. Во-первых, мы не члены НАТО, пятая статья не работает. Да, чем-то поможем – но помогут так, как в 14-м году помогли. Но уже Россия как бы готова», – сказал эксперт.

«В 2014 году она не была готова к этому, взяли Крым, в Донбасс завели войска. Не были готовы к санкциям, а сейчас они готовы к этому. Они готовы на самый решительный ответ, экономический или какой-то другой со стороны Запада. Да и Запад сегодня не тот. Неслучайно же Путин с Си Цзиньпином проводит переговоры, а Си Цзиньпин сказал – Россия больше чем союзник наш. Они понимают, что уже связка, военный союз, военный альянс России и Китая», – заявил Карасёв.