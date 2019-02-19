В Киеве сокрушаются: Бандерштадт потерял молодежь Донбасса и Крыма

19.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Поколение, которое за пять лет выросло в Донбассе и Крыму, потеряно, поскольку не было обработано украинской пропагандой.

Такими соображениями в ходе пресс-конференции в Киеве поделилась украинская журналистка Наталья Гуменюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Общаясь с людьми там, мы должны понимать, что люди, которым сегодня в Донецке или Крыму 17-18 лет, им 5 лет назад было 12-14 лет, и эти люди в принципе уже по-другому воспринимают и сепаратистов, и боевиков, и оккупационные силы. Они для них не являются какими-то странными людьми, которые прилетели с неба, а они с ними выросли, поэтому присоединение уже не является таким катастрофичным», – заявила Гуменюк.

По ее словам, время играет против Украины.

«Мы должны понимать, что эта история украинская. Давить на Россию и ждать – точно не работает на украинское общество», – сказала Гуменюк.