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16.04.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Политические убийства, Россия, Украина
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В Киеве почтили память убитого Олеся Бузины

Новости Украины

В Киеве на Берковецком кладбище состоялось памятное мероприятие в связи с шестой годовщиной смерти известного украинского писателя Олеся Бузины.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил активист Компартии и представитель общественной организации «Антифашистский комитет Украины» Михаил Кононович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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На мероприятие собралось несколько десятков человек, в том числе и мать Олеся Валентина Бузина.

«Олесь был чрезвычайно порядочным человеком. Обычным порядочным человеком. Я почему-то уверена – если бы те, кто убил, хотя бы полчаса с ним пообщались – наверное, они бы никогда не подняли на него руку.

У него не было такого вопроса, чтобы он не знал. Он всё знал, он мог всё объяснить. Он с детства знал, что можно, а что нет. И чего нельзя – он не делал, даже по мелочам», – рассказала она.

В свою очередь Михаил Кононович призвал никогда не забывать убийц известного писателя.


«Товарищи, не нужно всё упрощать, что якобы Олеся Бузину убили неонацисты, отморозки. Нет, это не так. Неонацисты – это только исполнители, заказчик этого террористического акта – режим Порошенко, и этого мы никогда не имеем права забыть», – заявил Кононович.

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