В Киеве подсчитали: Запад будет должен Украине триллион евро «на восстановление»

Вадим Москаленко.  
23.09.2023 20:19
  (Мск) , Киев
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деньги, Дзен, Запад, Украина


После вступления Украины в ЕС Запад должен будет потратить порядка триллиона евро на послевоенное восстановление «незалежной».

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После вступления Украины в ЕС Запад должен будет потратить порядка триллиона евро на послевоенное...

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«Все понимают, что кто Украину возьмёт, тот за неё и заплатит. Если Украина станет членом ЕС, то основная часть издержек, связанных с послевоенным восстановлением, тоже ляжет на европейские страны.

Я уже молчу о том, что доктринами ЕС предусмотрено, что социально-экономические показатели должны быть на уровне беднейших членов ЕС. Необходимо будет очень серьёзно побороться за то, чтобы поднять уровень жизни на Украине», – сказал Бортник.

Он подчеркнул, что в Европе это может кому-то не понравиться, однако Киев всё равно потребует этих «инвестиций».

«В своё время в Польше это стоило восемьдесят миллиардов евро. Но это по старым ценам. Украине, даже без учёта денег на восстановление, будет стоить раза в три-четыре больше, просто чтобы поменять социально-экономическую ситуацию.

То есть, ЕС будет стоять перед вопросом необходимости инвестирования в Украину около триллиона евро. Все заинтересованы в том, чтобы ЕС это сделал, но посмотрим, не будет ли там противников», – добавил политолог.

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