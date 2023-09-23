В Киеве подсчитали: Запад будет должен Украине триллион евро «на восстановление»

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После вступления Украины в ЕС Запад должен будет потратить порядка триллиона евро на послевоенное восстановление «незалежной».

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все понимают, что кто Украину возьмёт, тот за неё и заплатит. Если Украина станет членом ЕС, то основная часть издержек, связанных с послевоенным восстановлением, тоже ляжет на европейские страны. Я уже молчу о том, что доктринами ЕС предусмотрено, что социально-экономические показатели должны быть на уровне беднейших членов ЕС. Необходимо будет очень серьёзно побороться за то, чтобы поднять уровень жизни на Украине», – сказал Бортник.

Он подчеркнул, что в Европе это может кому-то не понравиться, однако Киев всё равно потребует этих «инвестиций».

«В своё время в Польше это стоило восемьдесят миллиардов евро. Но это по старым ценам. Украине, даже без учёта денег на восстановление, будет стоить раза в три-четыре больше, просто чтобы поменять социально-экономическую ситуацию. То есть, ЕС будет стоять перед вопросом необходимости инвестирования в Украину около триллиона евро. Все заинтересованы в том, чтобы ЕС это сделал, но посмотрим, не будет ли там противников», – добавил политолог.