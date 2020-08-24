24.08.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Белоруссия, Вооруженные силы, Политика, Польша
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В Киеве предупреждают: Белорусская армия разгромит польскую за неделю


В случае начала военного противостояния белорусская армия отрежет Польшу от Прибалтики за один день.

Об этом в эфире интернет-канала «Капитал» заявил украинский политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Каких-либо поводов [для войны меду Белоруссией и Польшей], помимо информационной войны и войны спецслужб со стороны Польши и Литвы, нет. Но это один уровень эскалации, никакой непосредственной угрозы вторжения польских войск нет.

Также я хочу сказать одну вещь: армии Белоруссии и Польши несопоставимы. Беларусь в течение недели разгромит всю польскую армию. Прибалтику от Польши отрежут за день. Нужно понимать соотношение сил»,  – заявил Джангиров.

«Это странная ситуация, но она имеет рациональное объяснение. Это договорняк, когда Лукашенко говорит: я невменяемый, держите меня всем ОДКБ и Союзным государством, держите меня, а то я сейчас начну от поляков защищаться. Не хватало бы нам повторения Гляйвицкого инцидента 1939 года [инсценировка нападения Польши на немецкую радиостанцию в городе Глайвиц, проведённая СС года в рамках широкомасштабной «операции Гиммлер» для создания повода для нападения Германии на Польшу – ред.) между Польшей и Белоруссией», – добавил эксперт.

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