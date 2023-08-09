В Киеве причитают: Путин – это еще лайт-версия для Украины

Анатолий Лапин.  
09.08.2023 15:56
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, Украина


Уход с поста президента России Владимира Путина не будет означать ничего хорошего для Украины. Вместо него к власти может прийти еще более жесткий политик.

Об этом в эфире видеоблога Власть vs Влащенко заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Уход с поста президента России Владимира Путина не будет означать ничего хорошего для Украины....

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«Путин в данной ситуации – это еще лайт-версия того, что может быть с Россией, с российским руководством. Физическое устранение Путина, смерть Путина, биологическая смерть или переворот ничего не дадут, не изменят, я абсолютно с этим согласен», – сказал эксперт.

«Потому что структура власти такова в России, что уход Путина приведет к тому, что будет новый консенсус элит, будет абсолютно новое лицо, которое, возможно, будет еще похлеще, чем Путин, воплощать те или иные доктрины. Соответственно, в данной ситуации речь не идет о роли личности истории, скорее, речь идет о некоем коллективном руководстве, которое руководит сегодня Россией», – заявил Бондаренко.

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