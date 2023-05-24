В Киеве признали, что Украина стала поставщиком живого товара на Запад

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Украина превращается в страну, которая поставляет на Запад «живой товар» – людей, которые массово покидают эту территорию.

Об этом в эфире видеоблога «Да это так» завил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Говорить в этих условиях о том, что удастся развить полноценную государственность, не приходится.

«В экономическом плане мы скатываемся к модели Речи Посполитой или Российской империи, когда мед, лес. Мы раньше поставляли шкуры убитых животных, мех. А сейчас мы просто поставляем людей – меха у нас уже нет. Сейчас мы поставляем людей в европейские страны. Я много раз говорил: Украина, как страна-фронтир, как чье-либо пограничье – это катастрофа для украинского народа. Потому что, если мы будем восточным или западным пограничьем, то все кризисы, все войны будут прокатываться через нас», – считает эксперт.

«Тут будет сохраняться бедность, тут будет авторитарный режим, жить тут и развивать цивилизацию, науку, культуру будет невозможно или очень ограниченно возможно. Любое побережье рано или поздно превращается во фронтир. Это катастрофа… Мы будем зоной сырья – живого товара. Просто наших ясыр гнали на юг – в Крым, в Турцию, а сейчас он сам купил билет и потянулся. Мы будем источником просто сырья, мы не сможем развить нашу цивилизацию, полноценную государственность – просто не сможем. Я уже молчу о порядках правовых, которые здесь будут», – заявил Бортник.