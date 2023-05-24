В Киеве признали, что Украина стала поставщиком живого товара на Запад

Анатолий Лапин.  
24.05.2023 14:16
  (Мск) , Киев
Просмотров: 311
 
Война, Демография, Дзен, Общество, Украина


Украина превращается в страну, которая поставляет на Запад «живой товар» – людей, которые массово покидают эту территорию.

Об этом в эфире видеоблога «Да это так» завил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина превращается в страну, которая поставляет на Запад «живой товар» – людей, которые массово...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Говорить в этих условиях о том, что удастся развить полноценную государственность, не приходится.

«В экономическом плане мы скатываемся к модели Речи Посполитой или Российской империи, когда мед, лес. Мы раньше поставляли шкуры убитых животных, мех. А сейчас мы просто поставляем людей – меха у нас уже нет. Сейчас мы поставляем людей в европейские страны.

Я много раз говорил: Украина, как страна-фронтир, как чье-либо пограничье – это катастрофа для украинского народа. Потому что, если мы будем восточным или западным пограничьем, то все кризисы, все войны будут прокатываться через нас», – считает эксперт.

«Тут будет сохраняться бедность, тут будет авторитарный режим, жить тут и развивать цивилизацию, науку, культуру будет невозможно или очень ограниченно возможно. Любое побережье рано или поздно превращается во фронтир. Это катастрофа…

Мы будем зоной сырья – живого товара. Просто наших ясыр гнали на юг – в Крым, в Турцию, а сейчас он сам купил билет и потянулся. Мы будем источником просто сырья, мы не сможем развить нашу цивилизацию, полноценную государственность – просто не сможем. Я уже молчу о порядках правовых, которые здесь будут», – заявил Бортник.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть