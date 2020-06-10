В Киеве признали, что украинская провокация в Минске провалилась

10.06.2020, Киев, Максим Карпенко

Попытка украинской власти ввести в переговорный процесс в Минске как представителей мятежных территорий пропагандистов Дениса Казанского и Сергея Гармаша, бежавших из Донбасса после восстания против киевского режима, провалилась.

Об этом в эфире интернет-канала «Капитал» заявил украинский политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они не присоединились к Трехсторонней контактной группе, они стали членами украинской делегации. Украинская делегация может по своему желанию, с точки зрения работоспособности делегации и решения каких-то функциональных задач, включать туда кого хочешь из граждан Украины. Вот, что произошло на самом деле. Они были в составе украинской делегации.

Там были представители России и представители непризнанных республик или, то, что у нас говорится – отдельных районов Донецкой и Луганской областей, под председательством или под эгидой представителя ОБСЕ – вот, что произошло», – заявил Джангиров.

По словам эксперта, провокация Киева еще имела бы шансы в случае, если бы встреча происходила очно, но в формате видеоконференции эти фейковые представители Донбасса пользовались тем же «окном», что и члены украинской делегации.

«Они сели в составе украинской делегации. Ну что, пожалуйста. Та идея, которая и так, мягко говоря, даже в варианте очной встречи, допустим в Минске, странно, какую играла роль – вряд ли позитивную, но тем не менее, там хотя бы могла быть осуществлена, в связи с тем, что там все встретились. То в формате видеоконференции она не может быть осуществлена, потому что всего четыре экрана есть – украинский, российский, непризнанных республик и ОБСЕ. Пятого экрана нет в этой встрече.

То есть они находились в одном помещении с украинской делегацией, значит, были частью украинской делегации. Все», – подчеркнул эксперт.