В Киеве признались: схема хищения в оборонке была известна всем

05.03.2019, Киев, Владимир Гладков

На Украине разворовывание государственных средств стало обыденным явлением, о котором все прекрасно знают.

Об этом в эфире телеканал «ZIK» заявил волонтер «АТО», известный майданщик Юрий Касьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В нашей стране даже уборщица в какой-нибудь школе, которая не имеет никакого отношения к «Укроборонпрому», прекрасно знает, что наверху все воруют. Это уже аксиома, которая не требует никаких доказательств. Поэтому, безусловно, наши властители идут во власть воровать. Они устраивают своих кумовьёв, друзей. Вот Гладковский – друг Порошенко. Конечно, Порошенко знал, что Гладковский идёт туда воровать. Конечно, об этом знали Турчинов и Пашинский. Они все всё знают и молчат потому что каждый позволяет делать другим такие вещи, которые делает сам», – отметил Касьянов.

Также, по его мнению, если Петру Порошенко удастся сохранить власть, то всё вернётся на круги своя, включая уволенного Олега Гладковского.

«А вот это с помпой отстранение и увольнение Гладковского… Если вдруг Порошенко останется во власти, то Гладковский тут же вернётся, и многим не поздоровится. Если же поступать по-честному, то, на самом деле, Порошенко должен был уволить людей из прокуратуры, из СБУ. И поставить вопрос о профпригодности комитета Верховной рады. И заявить о том, что сам он не справился», – добавил майданщик.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, Игорь Гладковский, сын замсекретаря Совбеза Олега Гладковского, оказался непосредственным участником миллионных схем хищения в оборонном комплексе.

Спустя неделю после разгоревшегося скандала президент Порошенко все же уволил Гладовского с занимаемой должности.