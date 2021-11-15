В Киеве призвали Украину готовиться к судьбе предвоенной Польши

Новости Украины

Запад ничем Украине не поможет, однако будет периодически посылать в Киев обнадёживающие сигналы, примерно так же, как США, Франция и Великобритания – Польше в преддверии Второй мировой войны.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Планета фрагментируется, и очевидно, что мы окажемся на таком геополитическом разломе, поэтому нас ожидают непростые времена, ещё более сложные, чем те, что мы пережили в 2014 году, и всё то, что мы переживали после 2014 года. Действительно, и это признают в самих США, что мир перестал быть однополярным, монополярным – он становится, как минимум, трёхполярным. Соответственно, эти три полюса будут на сегодняшний день очень активно между собой конкурировать за усиление своих позиций в мире. И, к сожалению, не только экономическими способностями определяются возможности того или иного игрока, а, в первую очередь, военными. Поэтому война снова вернулась в арсенал политических возможностей тех или иных стран. И, к сожалению, она не перестаёт быть угрозой для Украины, в том числе», – сказал Бондаренко.

При этом, в геополитическом плане, политолог выразил большой скепсис в отношении того, что Запад сильно поможет Украине.

«Более того, они будут постоянно посылать нам обнадёживающие сигналы, приблизительно точно так же, как в преддверии Второй мировой войны эти сигналы посылали и США, и Франция, и Великобритания – Польше. У них тоже была система договоренностей и так далее, но когда произошла немецкая агрессия против Польши, то хотя и была объявлена война Великобританией и Францией Германии, но на самом деле какой-то серьёзной помощи они не дали Польше в то время. Поэтому надеяться можно только на собственные силы. Я сторонник того, чтобы Украина рассчитывала только на свои силы. И, соответственно, я сторонник максимальной консолидации внутриполитических разных лагерей для того, чтобы, по крайней мере, понять, что мы сегодня живём в непростое время, и на какие-то мелкие споры тратить энергию просто контрпродуктивно. А с другой стороны, я не считаю, что Запад является большим благодетелем для Украины, филантропов там точно нет, и Украину они «любят» не из-за своих филантропических наклонностей», – рассуждает политолог.