В Киеве разочарованы визитом шефа немецкой дипломатии

21.01.2019, Киев, Максим Карпенко

Украинские СМИ разочарованы итогом визита главы МИД Германии Хайко Мааса в Киев, куда он прибыл из Москвы, не став критиковать РФ и возлагать на Кремль ответственность за невыполнение «Минских договоренностей».

Об этом пишет украинская газета «День», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В своем заявлении прессе шеф немецкой дипломатии признал, «мы не смогли добиться восстановления перемирия». Одновременно он отметил, что Германия готова поддерживать Украину в этом вопросе. Продолжая свое выступление, господин Маас отметил: «Мы срочно нуждаемся в прогрессе в Минском процессе»…

Однако, возникает вопрос, почему господин Маас четко не назвал еще одну сторону – российскую, непосредственно несущую ответственность за все, что происходит в отдельных районах Донецкой и Луганской области, почему не призывал Россию забрать оттуда все вооружение, своих солдат а если говорить формулировками Минских договоренностей, обеспечить длительное постоянное перемирие, отвести тяжелые вооружения и допустить наблюдателей ОБСЕ на всю территорию оккупированного Донбасса и российско-украинской границы, не контролируемой Киевом», – говорится в статье.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров, после переговоров с Хайко Маасом, заявил, что единственным виновником в пробуксовке выполнения «Минских соглашений» является Украина.