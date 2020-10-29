29.10.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Вооруженные силы, Донбасс, Общество, Политика, Политические репрессии, Россия, СБУ, Скандал, Украина
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В Киеве СБУ задержала бывшего ополченца ЛНР


Украинские спецслужбы отрапортовали о задержании в Киеве одного из командиров ополчения Донбасса, который в 2014 году воевал против украинских карателей, но потом зачем-то переехал в «незалежную».

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По данным следователей СБУ, уроженец города Стаханов Луганской области в 2014 году присоединился к так называемой «Народной милиции ЛНР». Главари назначили его заместителем командира одного из подразделений боевиков. Имея высшее инженерное образование, злоумышленник выполнял задачи по обеспечению ремонта бронетанковой и военной автомобильной техники террористических группировок», – говорится в сообщении.

В ведомстве утверждают, что, переехав в Киев, задержанный устроился на работу в компанию по предоставлению телекоммуникационных услуг, используя подставные документы. Во время обыска у него обнаружили банковские карты, мобильные телефоны и компьютерную технику с якобы доказательствами его участия в боевых действиях в Донбассе.

Сейчас задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

 


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