01.06.2018, Киев, Ольга Козаченко

3 567 просмотров

В Киеве шок: Азовское море превращается во внутреннее море РФ

Контроль над Азовским морем позволит России связать Донбасс и Крым без того, чтобы пробивать сухопутный коридор.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию “Апостроф” заявил один из координаторов украинской пропагандистской группы “Информационное сопротивление” Константин Машовец, отвечая на вопрос, почему нарастает кризис в акватории Азовского моря.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

“Россияне ищут наиболее удачную стратегию. Глянув на карту, даже человек, не связанный с этим вопросом, может понять очевидное: связать аннексированный Крым с зоной оккупации на Донбассе можно только по акватории Азовского моря. Пробитие сухопутного коридора из Крыма на Донбасс может воплотиться именно в таких гипотетических действиях в зоне акватории Азовского моря”, – сказал Машовец.

По его словам, для такого сценария есть необходимые условия, поскольку в этом районе Россия господствует как на море, так и в воздухе, а для проведения каких-то активных наступательных действий нужно форсировать Таганрогский залив.

“Объединенные силы, возможно, предусмотрели ряд мер противодействия этому, этого не скрывают. Но условия способствуют агрессору в наращивании напряженности в акватории. Он этим пользуется: постоянные досмотры кораблей, которые идут из украинских портов, использование ресурсов моря, выдвинут тезис о борьбе с “украинским государственным пиратством”, – сокрушается пропагандист.

Он также полагает, что после завершения строительства моста через Керченский пролив Россия “пытается сделать Азовское море своим внутренним”.

“Азовское море занимает довольно важное место в целенаправленной стратегии России. Оно имеет связующее положение между Крымом и оккупированной частью Донбасса, то есть России не надо пробивать этот коридор, просто надо это господство сделать стабильным и устойчивым. Использование Азовского моря может достичь характера использования внутренних вод Российской Федерации”, – опасается Машовец.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, Россия без шума методично бьет Украину в Азовском море.

Читайте также: Следующее обострение будет на Азовском море.