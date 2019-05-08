08.05.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Криминал, Политика, Спецслужбы, Сюжет дня, Украина
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В Киеве согласовывают дату допроса Порошенко

Администрация президента сообщит следователям Генеральной прокуратуры Украины о возможной дате допроса действующего президента Украины Петра Порошенко, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил начальник Управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.

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“После неявки на допрос (Петра Порошенко – ред.) со следователем связались представители Администрации Президента и попросили о возможности допроса тогда, когда у него (Порошенко – ред.) есть окно. Следователь согласовал, и сегодня обещали позвонить и сообщить о таком окне”, – отметил Горбатюк.

Напомним, Петра Порошенко вызвали в ГПУ 7 мая на допрос. Порошенко на допрос в ГПУ не прибыл.

Как сообщил начальник Управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, Петра Порошенко и в дальнейшем будут вызывать в Генеральную прокуратуру для подписания протокола первого допроса по “делу Майдана” в 2016 году.

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