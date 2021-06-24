В Киеве спорят, как Россия добьёт Незалежную – десантом в Новороссии или блокадой Одессы

24.06.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Россия может осуществить морскую десантную операцию в южных областях Украины уже в этом году. Об этом в эфире интернет-канала «Исландия» заявил бывший замминистра обороны Украины адмирал Игорь Кабаненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Кабаненко, морское побережье – самая уязвимая точка Украины сегодня.

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«Это возможно, и вероятность этого высокая, я бы по своей собственной экспертной оценке поставил этот риск на первое место. Это не будет классическая амфибийная операция, традиционная. Но это будет определенный микс элементов – воздушно-десантных, амфибийных, специальных операций, Сухопутных войск и так далее с определенной комбинацией того, что происходит на Донбассе, на севере. Но я бы поставил этот риск на первое место – именно с юга, с моря такие комбинированные действия, потому что тут можно найти повод, тут есть много поводов, почему это можно сделать», – заявил Кабаненко.

С ним не согласился военный эксперт, один из разработчиков украинской морской стратегии Ган Питер Мидтун. По его мнению, для того, чтобы обескровить Украину, России не нужно высаживать десант на ее территорию – достаточно начать блокаду главных портов, через которые осуществляется импорт и экспорт.

«Я думаю, что полномасштабное вторжение маловероятно, потому что Россия может добиться своего, не принимая участия в большой битве… Россия может без боевых действий, не дав Украине даже возможности дать отпор, перекрыть доступ к Черному морю, блокировать морские линии и коммуникации. Это будет иметь большое влияние на экономику всей Украины. 25% всего украинского ВВП связано с транзитом, транспортировкой, эксплуатацией ресурсов и так далее. Но, если учитывать эффект потери морского доступа, это очень сильно повлияет на ВВП. И на данный момент Украина не в состоянии противостоять этой угрозе», – сокрушается украинский эксперт.