В Киеве заговорили о сделке «Крым в обмен на компенсацию»

03.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Внешние игроки могут разбить Украину на зоны влияния и принудить ее принять от России компенсацию за Крым взамен на признание легальности воссоединения полуострова с РФ.

Об этом в эфире интернет-канала «Газета 2000» заявил украинский политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, предпосылки к этому появились на фоне предложения президента США Дональда Трампа купить датский остров Гренландия.

«Если вы почитаете «Figaro», а это такая правая, достаточно проправительственная и антиросийская газета, они обождали про финляндизацию Украины, то есть, нейтральный статус, то есть, понятно – никакого НАТО. Крым, – надо как-то закрывать этот вопрос.

Речь будет идти, что Украину будут принуждать принять компенсацию за Крым. Другой вопрос, захочет ли Россия. Ну, возможно, чтобы закрыть. Если это будет большая сделка по многим вопросам.

Ведь Макрон же тоже описывал – и Сирия, и Иран его интересует. У двух стран было что обсуждать. Для нас это «куплю Гренландию», нужно внимательно за этим следить.

Также внимательно следить за Сирией, которая находится на грани разбивки на зоны влияния внешними игроками. То же самое и с Украиной может произойти. Это будет навязываться», – заявил Джангиров.