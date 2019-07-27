В Киеве заявляют об угрозе признания российского Крыма «через 30-40 лет»

27.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Через 30-40 лет Крым будет считаться на Западе территорией РФ, если Украина даст слабину в этом вопросе.

Такой прогноз в интервью «Укринформ» озвучил экс-«представитель Украины в АРК» Борис Бабин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Все государства ООН должны воздержаться от любого признания Крыма как российской территории. И мы должны требовать это на всех уровнях. Если мы сегодня дадим слабину в непризнании попытки аннексии, все остальное не имеет смысла. Мир через 30-40 лет в результате тех действий, которые предпринимает Россия, может признать эту попытку аннексии.

Второй способ – это санкции, которые экономически ограничивают врага. И это наше нападение, своеобразный меч. Мы должны обеспечивать существование, по крайней мере, того уровня санкций, который есть сегодня», – заявил Бабин.

Он дал понять, что уже сегодня страны Запада колеблются в вопросе Крыма.

«По «скифскому золоту» у меня не очень позитивный прогноз: мы видим четкую позицию Нидерландов максимально затянуть дело. В Нидерландах понимают, что, если они не отдадут нам золото, то это будет де-факто признание действий России в Крыму, а если отдадут – то может иметь место негативное влияние России на Нидерланды в дальнейшем. Поэтому они хотят отложить решение по этому поводу как можно дальше. Я не уверен, что оно будет и через 9 месяцев: еще что-то придумают, чтобы потянуть время», – рассуждает Бабин.