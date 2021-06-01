В Киеве жалуются, что внимание всех мировых СМИ приковано к Белоруссии

01.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Ситуация на Украине больше заслуживает внимания международных СМИ, чем инцидент с экстреной посадкой самолёта в Минске

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Несколько недель назад, когда Путин пошёл на эскалацию у украинской границы, у всех на слуху была Украина, в частности, в международных медиа. Но теперь обговаривается Белоруссия. Я не исключаю, что в Белоруссии самолёт, и действительно ситуация в центре Европы, но наша ситуация намного сложнее, у нас война, убивают и есть раненые.

Путин не отвёл технику и вооружённые силы от наших границ , сейчас есть заявления о том, что будут созданы новые точки и объединения, около двадцати, на западном направлении со стороны России», – сказал он.

Также украинский дипломат отметил, что с территории Белоруссии может произойти наступление российских вооружённых сил на Украину.

«2021 год – очень сложный гол, учения в Белоруссии, с которой мы имеет тысячу километров совместной границы и такую нестабильную ситуацию, которая уже не гарантирует, что Россия не может через Белоруссию атаковать Украину.

Руководитель Белоруссии уже ничего не сможет сделать, потому что он подпадает под полную зависимость от России», – заключил Чалый.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что продолжая свою русофобскую политику, киевское руководство рано или поздно вынудит Россию применить силу .