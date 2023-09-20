В Киеве жалуются на беспомощность украинского ВПК перед ВКС РФ

Вадим Москаленко.  
20.09.2023 09:38
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Экономика


Украинская промышленность, в первую очередь ВПК, не в состоянии спрятаться от ударов ВСК РФ и не может долго обеспечивать воюющую армию.

Об этом в эфире интернет-канала «Новости Live» заявил киевский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская промышленность, в первую очередь ВПК, не в состоянии спрятаться от ударов ВСК РФ...

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«Мы уже сейчас переживаем состояние войны, но не запускаем правовые механизмы. Недавно президент говорил, что нужно думать, как ставить экономику на военные рельсы. Речь идёт о принципиально другой модели управления», – жалуется политолог.

Он подчеркнул, что инфраструктура и промышленность Украины будут уничтожаться и дальше и поделать с этим Киев ничего не может.

«А это упирается в другую проблему – степени готовности экономики так жить. У нас нет, как когда-то у СССР, своего Урала, нам некуда вывозить. Огромные промышленные кластеры уже разрушены, и сейчас разрушаются, и ещё будут подвергаться ударам.
Большой донецкий комплекс мы потеряли, сейчас подвергается разрушениям южный промышленный комплекс. Есть риск, что частью военных действий станет промышленная часть Слобожанщины.

Это значит, что отдельные комплексы нам необходимо планировать, и управлять ими в условиях войны на новых территориях. В условиях, когда внешний тыл может оказаться существенно сужен, или даже полностью пропасть», – подытожил Ермолаев.

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