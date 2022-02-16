В Крыму наказали чиновника, покрывавшего застройку пляжа

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В Крыму создали прецедент привлечения глав местных администраций к ответственности за стройки на пляжах. Договор благоустройства, который прикрывал бездействие руководителя администрации Молочненского поселения, в этом случае не помог.

В прошлом году жители села Витино на Западном побережье Крыма обнаружили забор и 30 деревянных коттеджей на еще недавно пустом пляже. Выяснилось, что кемпинг – дело рук предпринимателя, который еще в 2017 году получил пляж по договору благоустройства и обязался сделать его комфортабельным для отдыха, с душевыми, туалетами, шезлонгами и теневыми навесами.

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Но пока он прокладывал коммуникации к пляжу и потратил 11 миллионов рублей, решил «отбить» вложенное известным всем крмчанам способом – сдачей жилья курортникам. Вместо бунгало выросли деревянные коттеджи, причем под каждым мощная бетонная основа, что уже придает строениям статус капитальных. Забор, по словам владельца новой базы отдыха, нужен для защиты от коз и коров, а проход к морю останется свободным. Правда в той части, которая не будет занята торговыми павильонами, которые тоже должны были помочь вернуть вложенные деньги.

Глава Молочненского сельского поселения Денис Плохих никакого криминала в действиях предпринимателя не увидел. На схеме благоустройства были и некапитальные домики, и торговые точки, и все в соответствии с законом. Но после протестов жителей Витино и публикаций в СМИ, администрация Сакского района в срочном порядке вмешалась в ситуацию.

«Стройка на пляже Витино остановлена, – заверил глава Сакской райадминистрации Михаил Слободяник. – Ничего строиться не будет».

Прокуратура провела проверку и нарушения нашла, а следствие установило, что глава поселения неоднократно был на месте строительства и не предпринял никаких шагов, чтобы не допустить незаконное строительство в 100-метровой береговой полосе. Ущерб от такой бездеятельности составил 10 миллионов рублей.

В итоге по решению суда уже экс-глава поселения признан виновным в совершении халатности с тяжкими последствиями, запретил Плохих год работать на госслужбе и отправил на обязательные работы.

По официальной информации в Евпатории 40 пляжных территорий дают в казну всего 1,8 миллиона рублей. При этом зачастую торговые точки, платные шезлонги и бунгало занимают всю свободную территорию, оставляя несколько метров у полосы прибоя для неплатежеспособных пляжников.

Такую же картину можно наблюдать на большинстве пляжей Южного берега Крыма.

Главы администраций ссылаются на договоры благоустройства, а предприниматели пользуются возможностью заработать на каждом клочке побережья, пока есть лазейки в республиканском законе.