В Крыму открыли «ящик Пандоры» – Ростуризм

18.04.2019, Ялта, Максим Карпенко

Крыму необходимо расширять рамки курортного сезона и обеспечивать отдыхающих качественным сервисом.

Об этом в рамках Ялтинского международного экономического форума заявил замглавы Ростуризма Алексей Конюшков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам чиновника, сегодня руководству полуострова уже не нужно гнаться за количеством туриста, а привлекать его качественным и доступным сервисом.

«Мы уже понимаем, что количественные показатели были, есть и будут выполнены. Это связано со многими факторами – решением инфраструктуры, это дороги и мосты. У нас экономический форум и мы говорим о туризме, как отрасли экономики. Поэтому количественный показатель – да, имеет право на существование, они должны быть, есть и будут, но теперь становится главным финансово-экономический показатель.

Не будем скрывать, что рост и налоговых отчислений в Крыму, и доходной части, они очень серьезные… Но нужно интегрироваться. Сейчас реализуется замечательный проект «Золотое кольцо Боспорского царства», очень классная идея, это очень правильно.

Потенциал я вижу не только в количественном показателе, а, в первую очередь, в экономическом. Дальше открыт «ящик Пандоры» в виде моста, сейчас железнодорожный у нас будет к концу года. Все понимают, к чему должен готовиться Крым – если не будет новых и достойных средств размещения… мы же хотим отдохнуть достаточно комфортно и вместе с тем не перегораживаться. Это правильно. В любом случае мы должны понимать, что Крым 365 дней в году, вот сейчас загружен мало, имеется в виду, что пик сезона надо расширять, сезон надо расширять», – заявил Конюшков.