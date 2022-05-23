В Крыму посмертно будут судить террориста

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Следком по Крыму и Севастополю закончил уголовное дело в отношении боевика, готовившего теракты в Симферополе.

Во время задержания сторонник террористической организации погиб, тем не менее СК расследовал его противозаконную деятельность, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Иностранный гражданин, который по данным следствия еще в 90-е годы вступил в «Партию исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», признана в РФ экстремистской), с апреля 2017 года занимался вербовкой сторонников на территории Советского района и в городе Симферополе.

«В мае 2021 года мужчина планировал совершить террористический акт в местах массового пребывания людей, для чего незаконно приобрел два самодельных взрывных устройства и огнестрельное оружие, – сообщили в пресс-службе СК. – Однако довести свой преступный умысел до конца он не смог, так как преступная деятельность мужчины была пресечена сотрудникам ЦСН ФСБ России. Обвиняемый погиб в результате оказания им вооруженного сопротивления».

Следствие выдвинуло боевику обвинение за участие в террористической организации, за вербовку и склонение к совершению преступлений, за приготовление к террористическому акту, за незаконное приобретение, хранение и ношение взрывных устройств и за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.