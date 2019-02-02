В Крыму резко вырастут тарифы на Интернет

02.02.2019, Симферополь, Максим Карпенко

С мая в Крыму тарифы на интернет выростут до 40%. Об этом говорится в сюжете телеканала «Крым24», передает корреспондент «ПолитНавигатора»

Провайдеры объясняют подорожание тем, что тарифы не пересматривались с 2014-го года, при этом они сами стали покупать трафик дороже. К тому же, увеличилась стоимость размещениях их проводов на электроопорах и в канализационных шахтах.

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«Была построена вторая линия привязки к материковой части России. Эта линия, соответственно, принесла затраты дополнительные. То есть, компания становится затратной на ее содержание», – объясняет гендиректор ООО «Миранда-медиа», крупнейшего провайдера полуострова.

Более мелкие провайдеры, закупающие трафик уже на местах, отмечают, что для потребителей цена вырастет на 150-200 рублей в месяц.

«На самом деле, это 150-200 рублей. Это в магазин зайти – не хватит даже на ужин купить продуктов на один раз. То есть, эта сумма совсем незначительна. Тем более, Интернет – это услуга, которая, не сказать, что необходима для жизни. Опять же, для тех слоев населения, для которых эта сумма критична, почти у всех операторов есть специальные льготные условия», – заявил представитель одной из интернет-компаний Артем Зубков.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что в Крыму с 2019-го года выросли тарифы ЖКХ.