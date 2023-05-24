В лапы СБУ попал российский подпольщик

Игорь Шкапа.  
24.05.2023 13:16
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1141
 
Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, СБУ, Спецслужбы, Украина


На временно подконтрольной киевскому режиму территории Донбасса задержан очередной местный житель, собиравший сведения о дислокации украинских оккупантов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.

На временно подконтрольной киевскому режиму территории Донбасса задержан очередной местный житель, собиравший сведения о...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одного участника разветвленной агентурной сети ФСБ в Донецкой области. Злоумышленник собирал разведданные о дислокации и перемещении сил обороны в районах Бахмута, Авдеевки и Торецкая. Сотрудники СБУ задержали троих его сообщников в декабре прошлого года.

Установлено, что фигурант объезжал прилегающую территорию фронтовых городов и скрыто фотографировал позиции украинских войск, а также обозначал их координаты на электронных картах», – говорится в сообщении.

Утверждается, что полученные сведения передавались в МГБ ДНР.

Полученную информацию планировалось «использовать для проведения ракетно-артиллерийских обстрелов по позициям подразделений» ВСУ.

Имя задержанного не разглашается, лишь указано, что им является 32-летний житель Торецка.

Подпольщику грозит пожизненное заключение по статье «Государственная измена в условиях военного положения».

В настоящее время он арестован.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть