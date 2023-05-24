В лапы СБУ попал российский подпольщик
На временно подконтрольной киевскому режиму территории Донбасса задержан очередной местный житель, собиравший сведения о дислокации украинских оккупантов.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.
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«Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одного участника разветвленной агентурной сети ФСБ в Донецкой области. Злоумышленник собирал разведданные о дислокации и перемещении сил обороны в районах Бахмута, Авдеевки и Торецкая. Сотрудники СБУ задержали троих его сообщников в декабре прошлого года.
Установлено, что фигурант объезжал прилегающую территорию фронтовых городов и скрыто фотографировал позиции украинских войск, а также обозначал их координаты на электронных картах», – говорится в сообщении.
Утверждается, что полученные сведения передавались в МГБ ДНР.
Полученную информацию планировалось «использовать для проведения ракетно-артиллерийских обстрелов по позициям подразделений» ВСУ.
Имя задержанного не разглашается, лишь указано, что им является 32-летний житель Торецка.
Подпольщику грозит пожизненное заключение по статье «Государственная измена в условиях военного положения».
В настоящее время он арестован.
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