В лапы СБУ попал российский подпольщик

На временно подконтрольной киевскому режиму территории Донбасса задержан очередной местный житель, собиравший сведения о дислокации украинских оккупантов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.

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«Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одного участника разветвленной агентурной сети ФСБ в Донецкой области. Злоумышленник собирал разведданные о дислокации и перемещении сил обороны в районах Бахмута, Авдеевки и Торецкая. Сотрудники СБУ задержали троих его сообщников в декабре прошлого года.

Установлено, что фигурант объезжал прилегающую территорию фронтовых городов и скрыто фотографировал позиции украинских войск, а также обозначал их координаты на электронных картах», – говорится в сообщении.