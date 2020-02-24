24.02.2020, Москва, Владимир Гладков
 
economics, Донбасс, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина
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В ЛДНР Зеленского пошлют «ментально» и очень далеко – Пушков


Президент Украины Владимир Зеленский бредит о каком-то «ментальном завоевании Донбасса» в то время, как ЛДНР не видят со стороны Киева никаких позитивных подвижек.

Об этом в эфире «ТВЦ» заявил председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский говорил: «Я буду ментально завоёвывать Донбасс» – я, когда его слушаю, думаю, что он несёт? Как он будет «ментально» завоёвывать Донбасс, если он даже не снял экономическую блокаду с Донбасса? Ты приди и скажи: мы снимаем экономическую блокаду без всяких условий, мы восстанавливаем торговые пути и сообщения, мы вас рассматриваем как часть Украины.

Так нет же: всё, то же самое, что при Порошенко, а Зеленский «ментально» завоёвывает Донбасс! Они вас «ментально», извините, пошлют с таким подходом и правильно сделают.

Поэтому, думаю, надо сохранить те Минские соглашения, которые существуют, потому что их Киев не выполняет вообще. И даже если допустить, что Зеленский, помимо «ментального» завоевания Донбасса ещё что-то хочет сделать, то он, похоже, и не может ничего сделать, он, похоже, не контролирует свои собственные силовые ведомства», – заявил Пушков.

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