В мае Зеленский станет целью ударов ВКС РФ – Чаплыга

Через два месяца полномочия Владимира Зеленского истекут, и Россия может сделать его целью ударов ВКС.

Об этом в эфире интернет-канала «Власть vs Влащенко» заявил покинувший Украину киевский политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Стратегия России в отношении Украины связана с сакральной датой 20 мая, когда заканчиваются пять лет полномочий президента. Россия не хочет признавать продления.

У нас есть понятие непрерывности власти – если нового президента нет, то старый исполняет полномочия. Так вот, они считают, что исполняющий полномочия не является «голубой кровью».

То есть, соответственно, подлежит уничтожению, как любая военная цель. И вся их военная стратегия будет исходить из этого. Не только военная, но и политическая», – отрезал Чаплыга.